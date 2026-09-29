"لعبة الدجاج" حيلة تمكنك من اختيار مقعدك المفضل في الطائرة دون رسوم إضافية

عندما تضطر لحجز تذكرة طيران تكتشف أنك أمام قرار آخر عند تسجيل الوصول وهو اختيار المقعد المناسب، وتجد نفسك أمام أحد خيارين وهما إما تضطر لدفع رسومًا إضافية أو تترك الامر للحظ.

وبدلًا من حسم اختيارك عند الحجز، يلجأ بعض المسافرين إلى حيلة بسيطة تقوم على الانتظار حتى موعد تسجيل الوصول، والمراهنة على المقاعد المتاحة مجانًا.

هذه الاستراتيجية، التي يطلق عليها المسافرون اسم "لعبة الدجاج عند تسجيل الوصول " أو (Check-in Chicken)،حيث تحولت إلى حيلة لتوفير المال، لكنها في الوقت نفسه تحمل قدرًا من المخاطرة، فكلما انتظرت أكثر، زادت احتمالية أن تكون خياراتك محدودة.

فكيف تعمل هذه الحيلة؟ ومتى يمكن أن تمنحك مقعدًا جيدًا دون تكلفة إضافية، ومتى قد تنتهي بك في المقعد الذي لا تريده؟.

إذا كنت تفضل الجلوس بجوار النافذة للاستمتاع بالمناظر، أو تختار الممر لتسهيل الوصول إلى دورة المياه دون إزعاج الركاب، أو ببساطة تريد الجلوس بجوار أفراد عائلتك ورفاق سفرك، فإن رسوم اختيار المقاعد قد تتحول إلى تكلفة إضافية مزعجة.

فكرة بسيطة

وتعتمد الفكرة ببساطة على تأجيل اختيار المقعد وعدم دفع الرسوم مسبقًا، ثم الانتظار حتى يفتح تسجيل الوصول الإلكتروني، على أمل أن تتيح شركة الطيران مقعدًا مناسبًا مجانًا.

ويحاول المسافر بهذه الطريقة الاستفادة من المقاعد التي لم يتم حجزها مسبقًا، بدلًا من دفع رسوم إضافية لضمان المقعد الذي يفضله.

لكن الحيلة تحمل مخاطرة واضحة، فكلما تأخرت في اختيار مقعدك، تقل الخيارات المتاحة، وقد ينتهي بك الأمر في مقعد لا تفضله أو بعيدًا عن رفاق السفر.

لا توجد ضمانات، لأن سياسات توزيع المقاعد تختلف من شركة طيران إلى أخرى، كما أن بعض شركات الطيران قد تفرض رسومًا على اختيار المقعد حتى عند تسجيل الوصول، أو تحدد المقعد تلقائيًا.

لذلك، قد تنجح الحيلة مع بعض الرحلات، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى نتيجة عكسية، خصوصًا في الرحلات الممتلئة أو عند السفر مع العائلة.

متى تكون مناسبة؟

قد تكون هذه الطريقة خيارًا لمن لا يهتم كثيرًا بمكان المقعد ومستعد لقبول أي مقعد متاح، خصوصًا إذا كان الهدف الأساسي هو توفير رسوم اختيار المقعد.

ممر

أما إذا كنت تحتاج إلى مقعد معين بسبب السفر مع أطفال، أو تريد الجلوس بجوار شخص آخر، أو تفضل النافذة أو الممر بشكل محدد، فإن الاعتماد على الحظ قد لا يكون مناسبًا.

أما إذا كان موقع مقعدك ليس أولوية بالنسبة إليك، فقد يوفر لك الانتظار حتى تسجيل الوصول بعض المال، أما إذا كان المقعد جزءًا مهمًا من تجربة سفرك، فقد يكون دفع الرسوم هو الطريقة الأكثر ضمانًا للحصول على ما تريده.