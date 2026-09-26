طيران الإمارات تحلق بإيرباص A350 إلى نيروبي

وقال كريستوف ليلو مدير «طيران الإمارات» في كينيا، إن وصول A350 إلى نيروبي يمثل مرحلة جديدة في عمليات الناقلة بالسوق، مشيراً إلى أن الطائرة الجديدة توفر مستويات إضافية من الراحة والخيارات والتفاصيل المصممة لتعزيز تجربة المسافرين، بالتزامن مع نمو جدول الرحلات وتضم طائرة A350 التابعة لـ«طيران الإمارات» 298 مقعداً موزعة على ثلاث درجات، مع تصميم يركز على توفير مساحة وراحة أكبر، إلى جانب تقنيات حديثة وخيارات ترفيه موسعة.
وتظهر السياحية الممتازة للمرة الأولى في كينيا، من خلال مقاعد جلدية قابلة للإمالة، ومساحة أكبر للأرجل، ومساند رأس قابلة للتعديل، إضافة إلى منافذ لشحن الأجهزة، وطاولة جانبية بتشطيبات خشبية وشاشة قياس 13.3 بوصة.
كما توفر المقصورة منطقة للمرطبات والوجبات الخفيفة، تتيح للمسافرين الحصول على خيارات إضافية طوال الرحلة.
أما الدرجة السياحية، فتقدم تصميماً جديداً بألوان مستوحاة من الأزرق السماوي والبرونزي والكريمي، مع تشطيبات خشبية فاتحة، فيما يحصل كل مسافر على شاشة تعمل باللمس بقياس 13.3 بوصة بدقة 4K.