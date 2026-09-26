طيران الإمارات تحلق بإيرباص A350 إلى نيروبي

تبدأ «طيران الإمارات» تشغيل طائرتها الأحدث إيرباص A350 على رحلاتها إلى نيروبي، اعتباراً من 25 أكتوبر المقبل، لتصبح العاصمة الكينية الوجهة الـ 32 ضمن شبكة الناقلة التي تستقبل هذا الطراز، في خطوة تنقل أحدث منتجات وتجارب المقصورة إلى السوق الكينية، وتأتي ضمن استثمارات الناقلة المستمرة في تطوير تجربة المسافرين عبر شبكة وجهاتها الأفريقية.

وستعمل طائرة A350 على الرحلتين EK717 وEK718 بين دبي ونيروبي، مقدمة للمسافرين تجربة جديدة عبر 3 درجات، تشمل رجال الأعمال، والسياحية الممتازة، والسياحية، مع مقصورات أكثر اتساعاً، وإضاءة طبيعية، وتقنيات اتصال وترفيه مطورة.

وقال كريستوف ليلو مدير «طيران الإمارات» في كينيا، إن وصول A350 إلى نيروبي يمثل مرحلة جديدة في عمليات الناقلة بالسوق، مشيراً إلى أن الطائرة الجديدة توفر مستويات إضافية من الراحة والخيارات والتفاصيل المصممة لتعزيز تجربة المسافرين، بالتزامن مع نمو جدول الرحلات وتضم طائرة A350 التابعة لـ«طيران الإمارات» 298 مقعداً موزعة على ثلاث درجات، مع تصميم يركز على توفير مساحة وراحة أكبر، إلى جانب تقنيات حديثة وخيارات ترفيه موسعة.

وتظهر السياحية الممتازة للمرة الأولى في كينيا، من خلال مقاعد جلدية قابلة للإمالة، ومساحة أكبر للأرجل، ومساند رأس قابلة للتعديل، إضافة إلى منافذ لشحن الأجهزة، وطاولة جانبية بتشطيبات خشبية وشاشة قياس 13.3 بوصة.

وتأتي مقصورة درجة رجال الأعمال بتوزيع 1-2-1، ما يوفر لكل مسافر وصولاً مباشراً إلى الممر، ومساحة أكثر خصوصية للعمل والاسترخاء.

وتضم المقاعد إمكانية التحول إلى سرير مسطح بالكامل، مع كسوة من الجلد الناعم باللون الكريمي، إضافة إلى ميني بار شخصي، وخاصية الشحن اللاسلكي.

كما توفر المقصورة منطقة للمرطبات والوجبات الخفيفة، تتيح للمسافرين الحصول على خيارات إضافية طوال الرحلة.

أما الدرجة السياحية، فتقدم تصميماً جديداً بألوان مستوحاة من الأزرق السماوي والبرونزي والكريمي، مع تشطيبات خشبية فاتحة، فيما يحصل كل مسافر على شاشة تعمل باللمس بقياس 13.3 بوصة بدقة 4K.