تصرفات شائعة احذرها على متن الطائرة

السفر بالطائرة يبدأ غالبًا بقائمة طويلة من المهام، التأكد من جواز السفر، وتجهيز الأمتعة، والوصول إلى المطار في الوقت المناسب. لكن الاستعداد الجيد للرحلة لا يتوقف عند بوابة الصعود إلى الطائرة، فهناك أيضًا مجموعة من التصرفات التي يُفضّل تجنبها أثناء التحليق، سواء حفاظًا على صحتك أو احترامًا للركاب من حولك.

وقد تبدو بعض هذه العادات بسيطة وغير مهمة، لكنها قد تصبح أكثر إزعاجًا أو خطورة في بيئة مغلقة مثل مقصورة الطائرة.

فما الأشياء التي يُفضّل تجنبها على متن الطائرة؟

تجاهل تعليمات السلامة

قد يكون تكرار تعليمات السلامة أمرًا مألوفًا للمسافرين الدائمين، لكن تجاهلها ليس فكرة جيدة. احرص على معرفة مكان مخارج الطوارئ وأقنعة الأكسجين وسترة النجاة، واتبع تعليمات طاقم الطائرة، خصوصًا عند الإقلاع والهبوط.

حزام الأمان

حتى عندما تكون إشارة ربط الحزام مطفأة، قد تحدث مطبات هوائية مفاجئة، لذلك يُعد إبقاء حزام الأمان مربوطًا أثناء الجلوس إجراءً احترازيًا مهمًا.

الجلوس

في الرحلات الطويلة، قد يكون من المفيد تحريك الساقين والقدمين بانتظام، والمشي لفترات قصيرة عندما يكون ذلك آمنًا ومسموحًا به. فالبقاء في وضعية الجلوس لفترات طويلة قد يزيد خطر الإصابة بجلطات الدم لدى بعض الأشخاص، خصوصًا من لديهم عوامل خطر إضافية.

شرب المنبهات

الإفراط في الكافيين قد يزيد التوتر أو صعوبة النوم لدى بعض المسافرين، كما أن قلة النوم والجفاف والشعور بالإرهاق قد تجعل الرحلة أكثر إجهادًا، لذا فإن الاعتدال هو الخيار الأفضل.

شرب الماء

هواء مقصورة الطائرة جاف نسبيًا، ولذلك قد يشعر بعض الركاب بجفاف الفم أو الحلق والجلد. الاحتفاظ بزجاجة ماء وشرب السوائل بانتظام يمكن أن يساعد على الشعور براحة أكبر أثناء الرحلة.

استخدام الحمام

عندما يطلب طاقم الطائرة من الركاب العودة إلى مقاعدهم وربط أحزمة الأمان، يجب الالتزام بالتعليمات وعدم محاولة استخدام دورة المياه. هذه المراحل من الرحلة تتطلب بقاء الركاب في مقاعدهم استعدادًا لأي موقف طارئ.

المشي في الممرات

الحركة ضرورية أحيانًا، خصوصًا في الرحلات الطويلة، لكن التجول المتكرر أو الوقوف في الممرات قد يعرقل حركة طاقم الطائرة ويزعج الركاب الآخرين، خاصة أثناء تقديم الطعام أو في أوقات الازدحام.

الإزعاج

رفع الصوت، وتشغيل مقاطع الفيديو أو الموسيقى دون سماعات، أو التحدث بصوت مرتفع أثناء الليل قد يحوّل رحلة هادئة إلى تجربة مزعجة للآخرين.

كما يُفضل مراعاة المساحة الشخصية للركاب وعدم استخدام مسند الذراع أو مساحة المقعد بطريقة تمنع الآخرين من الحصول على مساحة مريحة.

إعاقة الحركة

يجب تخزين الأمتعة وفق تعليمات طاقم الطائرة، سواء في الخزائن العلوية أو أسفل المقعد أمامك، وعدم ترك الحقائب في أماكن يمكن أن تعيق الحركة أو الوصول إلى معدات السلامة.

الاستجابة للتعليمات

النوم أثناء الرحلة أمر طبيعي، خصوصًا في الرحلات الطويلة، لكن من المهم الانتباه إلى تعليمات طاقم الطائرة، وإبقاء حزام الأمان ظاهرًا فوق البطانية أو الملابس إذا كنت نائمًا.

أسلوب غير لائق

الضغط الناتج عن السفر قد يجعل بعض الركاب أكثر توترًا، لكن الاحترام المتبادل يظل جزءًا أساسيًا من تجربة السفر. الالتزام بالتعليمات والتعامل بهدوء مع طاقم الطائرة والركاب يجعل الرحلة أكثر راحة للجميع.

رحلة مريحة

قد لا تكون الرحلة الجوية دائمًا تجربة مريحة، لكن كثيرًا من المشكلات يمكن تجنبها بمجموعة من التصرفات البسيطة: الالتزام بإرشادات السلامة، شرب الماء باعتدال، تحريك الجسم في الرحلات الطويلة، واحترام المساحة الشخصية للآخرين.

وفي النهاية، لا تتعلق آداب السفر فقط بما يجب أن تفعله، وإنما أيضًا بما يفضل ألا تفعله حتى تصل إلى وجهتك بأكبر قدر ممكن من الراحة والأمان.