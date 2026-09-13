دبي تنقل العالم إلى عصر جديد من السياحة والسفر

الحدث يجمع أبرز شركات الطيران والفنادق و«التكنولوجيا»
المعرض يستشرف دور التكنولوجيا في تشكيل صناعة السياحة خلال الـ 15 عاماً المقبلة
توقعات بنمو قوي لصناعة السياحة في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة
وتستمر فعاليات المعرض حتى 17 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.
ويكتسب المعرض أهمية اقتصادية كبرى في ظل التوقعات بنمو قوي لصناعة السياحة في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، إذ تشير بيانات سوق السفر العربي إلى توقعات بتضاعف قيمة قطاع السياحة في المنطقة بحلول 2030، مدفوعة بتوسع الربط الجوي والاستثمارات في الفنادق والوجهات الجديدة والبنية التحتية السياحية.
كما تجاوز عدد الزوار في ديسمبر وحده حاجز المليوني زائر للمرة الأولى.
وعزز ارتفاع الطلب السياحي أداء قطاع الفنادق، إذ بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية 2025 نحو 154.264 غرفة موزعة على 827 منشأة، في حين ارتفع متوسط الإشغال إلى 80.7 % مقابل 78.2 % في العام السابق.
وبلغ عدد ليالي الغرف المحجوزة 44.85 مليون ليلة، بنمو 4 % على أساس سنوي.
بالنسبة لدبي، يمثل المعرض فرصة لتحويل النمو القياسي في أعداد الزوار إلى مزيد من الاستثمارات والشراكات، وتعزيز موقع الإمارة كمركز يربط أسواق السياحة في أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، في وقت تستهدف فيه أجندة دبي الاقتصادية D33 مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033 وترسيخ مكانتها ضمن أبرز ثلاث مدن سياحية عالمياً.