طيران الإمارات تقود طفرة طائرات A380 في مطار ملبورن

5 وجهات تخدمها الناقلة الوطنية في أستراليا

الناقلة تواصل الاستثمار في تشغيل A380 على الخطوط ذات الطلب المرتفع

يشهد مطار ملبورن الأسترالي زيادة لافتة في رحلات طائرة إيرباص A380 العملاقة التابعة لطيران الإمارات خلال الفترة بين نوفمبر 2026 ومارس 2027، حيث تشغل الناقلة الإماراتية رحلتين يومياً بطائرة A380 بين دبي وملبورن.

وبحسب بيانات شركة Cirium، من المقرر أن يصل إجمالي رحلات A380 المغادرة من ملبورن خلال الفترة المذكورة إلى نحو 449 رحلة، مقارنة بـ340 رحلة خلال الفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة قدرها 109 رحلات، ما يعادل 32 %.

وتمثل طيران الإمارات العنصر الأساسي في حضور طائرة A380 بمطار ملبورن، حيث تشغل الناقلة رحلتين يومياً بطائرة A380 على خط دبي - ملبورن، ما يمنحها حضوراً قوياً ومستقراً في واحد من أهم الأسواق الأسترالية.

وتكتسب هذه الرحلات أهمية استراتيجية بالنسبة إلى الناقلة، إذ لا تقتصر أهمية ملبورن على كونها وجهة نهائية، بل تمثل أيضاً نقطة رئيسية لنقل المسافرين الأستراليين إلى شبكة طيران الإمارات الواسعة عبر مطار دبي الدولي، ومن خلال دبي، يستطيع المسافرون مواصلة رحلاتهم إلى وجهات عديدة في أوروبا وأفريقيا وشبه القارة الهندية.

وتُعد أستراليا سوقاً مهماً لطيران الإمارات، حيث تخدم الناقلة 5 وجهات أسترالية هي سيدني وملبورن وبريسبان وبيرث وأديلايد.

كما أن ملبورن وسيدني وبريسبان هي الوجهات الأسترالية التي تستخدم فيها الشركة طائرة A380.

وتأتي الزيادة في رحلات الطائرة العملاقة إلى ملبورن في وقت تستعد فيه كوانتاس الأسترالية لإنهاء تشغيل طائرات A380 على خط ملبورن–لوس أنجلوس اعتباراً من أكتوبر 2026، مع استبدالها بطائرة بوينغ 787-9.

ورغم تراجع الاعتماد العالمي على الطائرات العملاقة، تواصل طيران الإمارات الاستثمار في تشغيل A380 على الخطوط ذات الطلب المرتفع.

وتُعد الشركة أكبر مشغل لهذا الطراز في العالم، مع أكثر من 100 طائرة A380 نشطة ضمن أسطولها.

ويمنح الطراز الشركة قدرة كبيرة على استيعاب أعداد ضخمة من المسافرين على الرحلات الطويلة، وهو ما يتناسب مع طبيعة خط دبي - ملبورن، أحد خطوط الربط المهمة بين أستراليا وشبكة الإمارات العالمية.