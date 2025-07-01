توتر الأجواء يعلق رحلات شركات طيران في الشرق الأوسط

لا يزال العديد من خدمات الطيران معلقة في الشرق الأوسط نتيجة لحرب جوية دامت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران وانتهت بوقف إطلاق نار بوساطة أمريكية الأسبوع الماضي.

ويلقي إغلاق المجال الجوي والمخاوف الأمنية بظلال على حركة الطيران في المنطقة حتى الآن. وفيما يلي شركات الطيران التي ألغت رحلاتها من وإلى المنطقة:

طيران إيجه:

ستستمر الشركة اليونانية في إلغاء الرحلات من تل أبيب وبيروت وعمان وأربيل وإليها حتى صباح الثامن من سبتمبرالمقبل.

العربية للطيران

ستستأنف طيران العربية منخفضة التكاليف رحلاتها إلى دمشق من 10 يوليو الحالي.

إير بالتيك:

قالت الشركة اللاتفية إنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 سبتمبر.

إير كندا:

علقت شركة الطيران الكندية رحلاتها من تورونتو إلى دبي حتى الرابع من أغسطس. وأرجأت من قبل استئناف الرحلات بين كندا وإسرائيل حتى الثامن من سبتمبر.

إير يوروبا:

قالت الشركة الإسبانية إنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 13 يوليو . وستسير الشركة رحلاتها من 14 يوليو إلى 31 من الشهر نفسه أيام الاثنين والأربعاء والخميس والأحد على أن تسير رحلاتها طوال أيام الأسبوع باستثناء السبت بداية من أول أغسطس.

إير فرانس-كيه.إل.إم:

تعتزم شركة الطيران الفرنسية استئناف رحلاتها بين مطار شارل ديجول في باريس وتل أبيب بداية من السابع من يوليو.

وقالت كيه.إل.إم إنها ألغت جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 31 يوليو على أقل تقدير.

دلتا إيرلاينز:

قالت الشركة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن السفر من تل أبيب وإليها أو عبرها قد يتأثر في الفترة من 12 يونيو إلى 31 أغسطس.

طيران العال:

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية في أول يوليو أن الرحلات الجوية تعمل بصورة طبيعية، باستثناء بعض الرحلات الملغاة.

طيران الإمارات:

قالت الشركة إنها ألغت جميع رحلاتها من طهران وإليها حتى الخامس من يوليو. وستستأنف الشركة الرحلات إلى بغداد في أول يوليو وإلى البصرة اعتباراً من الثاني من الشهر نفسه.

فين إير:

أعلنت شركة الطيران الفنلندية استئناف رحلاتها إلى الدوحة بداية من أول يوليو .

فلاي دبي:

أعلنت شركة الطيران الإماراتية أنها استأنفت عملياتها الكاملة عبر شبكتها. ولا تزال الرحلات الجوية إلى إيران، باستثناء مشهد، معلقة حتى الخامس من يوليو.

مجموعة آي.إيه.جي:

قالت الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز" المملوكة للمجموعة إن رحلاتها إلى تل أبيب ستظل معلقة حتى 31 يوليو.

وقالت شركة أيبيريا إكسبريس للطيران منخفض التكلفة والتابعة كذلك للمجموعة من قبل إنها ألغت جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 أكتوبر.

إيتا إيروايز:

قررت الشركة الإيطالية تمديد تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها حتى 31 يوليو ورحلتين مقررتين في أول أغسطس.

الخطوط الجوية اليابانية:

ستستأنف شركة الطيران اليابانية رحلاتها المغادرة من مطار طوكيو هانيدا إلى الدوحة في الثاني من يوليو .

مجموعة لوفتهانزا:

أعلنت الشركة الألمانية تعليق جميع رحلاتها من تل أبيب وطهران وإليهما حتى 31 يوليو .

وقالت إنها ألغت الرحلات الجوية من عمان وإليهما حتى 11 يوليو.

بيجاسوس:

أعلنت الشركة التركية أنها ألغت رحلاتها إلى إيران حتى السابع من يوليو تموز، ورحلاتها إلى العراق والأردن ولبنان حتى الرابع من يوليو .

الخطوط الجوية القطرية:

ستستأنف الشركة رحلاتها إلى أربيل في الأول من يوليو وإلى السليمانية والنجف من الثاني من يوليو تموز وإلى البصرة من الثالث من الشهر ذاته وإلى دمشق في السادس من الشهر. وستستأنف الخطوط الجوية القطرية جدول رحلاتها الكامل إلى بيروت وعمان اعتباراً من الأول من يوليو تموز. ولا تزال الرحلات إلى إيران معلقة مؤقتا.

رايان إير:

ألغت أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وعمان وإليهما حتى 25 أكتوبر.



يونايتد إيرلاينز:

قالت الشركة الأمريكية إن السفر من تل أبيب وإليها ربما يتأثر بين 13 يونيو وأول أغسطس. وربما تتأثر أيضا الرحلات إلى دبي في الفترة من 18 يونيو إلى الثالث من يوليو.

ويز إير:

أعلنت الشركة المجرية تعليق عملياتها من تل أبيب وعمان وإليهما حتى 15 سبتمبر المقبل.





