33 مليون زائر لليابان خلال 11 شهراً

أظهرت تقديرات حكومية في اليابان، أمس، تجاوز عدد الزائرين الأجانب للبلاد 33 مليوناً، خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2024، ليسجل بذلك رقماً قياسياً سنوياً جديداً، مدفوعاً بانتعاش قطاع السياحة، وضعف العملة المحلية، الين.

وأفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، بأن إجمالي عدد زوار اليابان من الأجانب بلغ 33 مليوناً و379 ألفاً و900، متجاوزاً أعلى مستوى سنوي سابق تم تسجيله، والذي بلغ 31 مليوناً و88 ألفاً في عام 2019. وفي نوفمبر وحده، ارتفع عدد الزوار الأجانب بنسبة 30.67% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.18 مليايين. وقد سجل كل شهر هذا العام نمواً بنسبة 30% على الأقل.

وفي ظل تعافي خطوط الطيران المتجهة إلى اليابان، ووصولها إلى المستويات التي كان قد تم تسجيلها في عام 2019، تعززت أعداد الزائرين خلال شهر نوفمبر، مدفوعة أيضاً بزيادة الطلب خلال موسم الخريف.