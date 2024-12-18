«دبي - الرياض» بين أكثر مسارات الطيران إشغالاً في 2024

كشف تقرير سنوي صادر عن شركة «أو إيه جي» (OAG) لبيانات قطاع الطيران أن مسار الرحلات الجوية «دبي - الرياض» بين أكثر المسارات الدولية إشغالاً، ويأتي في المركز السادس، بحوالي 4.3 ملايين مقعد.

وأوضح التقرير أن 7 من بين أكثر 10 مسارات طيران دولية ازدحاماً العام الجاري تربط بين وجهات داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع نطاقاً، في إشارة إلى تعافٍ طال انتظاره للسفر في القارة.

كما يربط مساران آخران مدناً في الشرق الأوسط، ولا يضم أحد المسارات أي مركز خاص بسفر الأعمال على الإطلاق، ما يُثبت أن السفر الترفيهي يواصل التفوق على الرحلات لأسباب تجارية بعد توقفه بالكامل قبل 4 سنوات بسبب وباء كورونا.

ولتحديد أكثر مسارات الطيران الدولية والمحلية ازدحاماً، حللت «أو إيه جي» حجم المقاعد الجوية المجدولة من يناير إلى ديسمبر 2024. وتعكس المسارات المدرجة رحلات الذهاب والإياب بدلاً من الرحلات أحادية الاتجاه فقط.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يتصدر فيها مسار هونغ كونغ إلى تايبيه القائمة، حيث حصل على اللقب في العام 2019.

ويمثل هذا المسار -الذي يستغرق ساعتين فقط- ما مجموعه 6.8 ملايين مقعد متاح العام الحالي. وشهد مسار القاهرة - جدة (بالمركز الثاني) زيادة بنسبة 62% بالمقارنة مع مستويات 2019. ويحتل مسار سيئول إلى مطار ناريتا في طوكيو المرتبة الثالثة، مع 5.4 ملايين مقعد مجدول على رحلات جوية، أي بزيادة 69% عن أرقام ما قبل الوباء، وفق التقرير.