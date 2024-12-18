طلب كبير على السفر يزيد إشغال الرحلات ويرفع أسعار التذاكر

وصلت أسعار تذاكر السفر إلى أعلى مستوياتها بالتزامن مع موسم الأعياد واقتراب عطلة رأس السنة الميلادية وعطلة المدارس، حيث شهدت زيادة ملحوظة تراوحت بين 30 و50%، في حين أن نسبة إشغال الرحلات تراوح بين 85 ـ 100% على بعض الوجهات، وذلك للسفر خلال الثلث الأخير من الشهر الجاري والعودة خلال الأسبوع الأول من يناير 2025.

وتشير الحجوزات الأولية، بحسب مصادر عاملة في القطاع، إلى أن وجهات الأردن ومصر والعراق والمغرب والسعودية والمملكة المتحدة والهند والفلبين وتركيا، استحوذت على النسبة الأكبر من الحجوزات، حيث تنوع الغرض من السفر بين السياحة والترفيه وزيارة العائلات بالنسبة للوافدين.

وقالت المصادر: إن أسعار تذاكر السفر مع بداية موسم الإجازات ونهايته تشهد ارتفاعاً يتراوح بين 35 ـ 50% مقارنة مع الأيام العادية، وذلك بالتوازي مع ارتفاع الطلب الذي وصل إلى ذروته، مشيرين إلى أن قاعدة العرض والطلب هي المعيار الرئيسي لأسعار التذاكر التي تختلف من وقت لآخر ومن وجهة إلى أخرى وبحسب وقت الحجز.

وأضافت المصادر: أن معظم شركات الطيران انتهت من بيع الدرجات السعرية الدنيا على الرحلات المغادرة، والآن هي في مرحلة بيع الدرجات السعرية العليا، مشيرة إلى أن ارتفاع الطلب على السفر خلال رأس السنة لم يقتصر على الرحلات المغادرة، بل هناك طلب كذلك على الرحلات القادمة من بعض الوجهات العربية والخليجية والغربية.

ووفقاً لبيانات المواقع الشبكية لحجز التذاكر، فإن أسعار التذاكر للرحلات (ذهاباً وإياباً) تبقى في مستويات مرتفعة بالتوازي مع ارتفاع الطلب، وعلى سبيل المثال تراوحت أسعار تذاكر السفر من مطار دبي إلى القاهرة بين 1700 – 3000 درهم، في حين تراوحت أسعار تذاكر السفر على الرحلات إلى عمان بين 1900 إلى 3200 درهم، وإلى بغداد تراوحت الأسعار بين 1750 إلى 3500 درهم، وتراوح متوسط سعر التذكرة خلال النصف الثاني من ديسمبر على الرحلات من دبي إلى الرياض بين 1500 إلى 2900 درهم، وبلغ متوسط سعر الرحلة ذهاباً وإياباً من مطار دبي إلى هيثرو لندن من 3800 إلى 4700 درهم، ومن دبي إلى إسطنبول 1600 إلى 3300 درهم، بينما ارتفعت أسعار التذاكر إلى بغداد بنسب تراوحت بين 40 ـ 50% وإلى نيودلهي أكثر من 50%، حيث تختلف هذه النسب بشكل مستمر بالتزامن مع تاريخ الحجز والوقت.

وأظهرت أرقام مواقع الحجز، تقليص الفجوة السعرية بين الطيران التجاري والطيران الاقتصادي، في ظل ارتفاع الطلب على السفر، وباتت فروق أسعار التذاكر بين شركات الطيران الاقتصادي والتجاري تكاد تكون طفيفة على بعض الوجهات أو منعدمة، بل إن أسعار الطيران الاقتصادي تجاوز أسعار التجاري على بعض الرحلات وفي أوقات محددة.

تنوع أنماط السفر

قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: إن عمليات البحث من الإمارات إلى الخارج عبر موقع ويجو سجلت خلال الشهر الجاري حوالي 450 ألف عملية بحث، ما يعكس رغبة قوية في السفر إلى الخارج بالتوازي مع موسم الأعياد والعطلات المدرسية، مشيراً إلى أن دول الهند، ومصر، والسعودية، والفلبين، والأردن، ولبنان، وتركيا، وتايلاند، وأذربيجان، والمغرب تصدرت قائمة الوجهات الأكثر طلباً خلال الشهر الجاري.

وأضاف حميدان أن تنوع الوجهات يعكس تنوع أنماط السفر بين الجاليات المقيمة في الإمارات والهدف من السفر، مشيراً إلى أن عمليات البحث المرتفعة عن السفر الهند بسبب رغبة الكثيرين لزيارة عائلاتهم أو قضاء إجازات خلال مواسم الأعياد.

أما مصر والأردن ولبنان فهي وجهات رئيسية للجاليات العربية التي تفضل العودة إلى أوطانها لقضاء الوقت مع العائلة، خاصة في فترات الإجازات. كما تحظى السعودية بشعبية كبيرة بفضل السياحة الدينية وارتفاع الطلب على السفر لأداء العمرة.

وأوضح أن معدل التذكرة خلال الشهر الجاري وصل إلى نحو 580 دولاراً، مما يشير إلى حرص المسافرين على التخطيط المسبق والبحث عن خيارات سفر اقتصادية تتناسب مع ميزانياتهم، مشيراً إلى أن تنوع الوجهات يعكس تنوع احتياجات المسافرين في الإمارات بين السفر العائلي، والترفيهي، والديني، مع استمرار الاهتمام بالوجهات المألوفة والجديدة على حد سواء.

تسارع الطلب

وقال ياسين دياب المدير العام لوكالة «الفيصل للسفريات والسياحة»، إن حجم الطلب على السفر بدأ يتسارع مع بداية شهر ديسمبر ليصل إلى ذروته خلال الثلث الأخير من نفس الشهر مع بدء موسم الأعياد وعطلة رأس السنة، مشيراً إلى أن الطلب على السفر لا يقتصر على الرحلات المغادرة، بل هناك ارتفاع كبير في الطلب على الرحلات القادمة إلى دبي كذلك.

وأضاف دياب أن الطلب على السفر من الإمارات يكون على شقين الأول من قبل الوافدين المقيمين في الإمارات، وذلك بغرض زيارة عائلاتهم في دولهم، في حين أن الجزء الثاني يكون بهدف السياحة والترفيه، وقال دياب إن ارتفاع أسعار التذاكر يختلف من وجه إلى أخرى بحسب حجم الطلب على كل وجهة وحجم السعة المقعدية بالنسبة لشركات الطيران، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار يتراوح بين 20 إلى نحو 50% على بعض الوجهات بحسب تاريخ الحجز ووقت الرحلة.

ذروة الموسم

ومن جانبه، قال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي لينك»، إن ارتفاع الطلب على السفر خلال الفترة الحالية انعكس بشكل مباشر على متوسط أسعار التذاكر الذي ارتفع بنسب متفاوتة تختلف من وجهة إلى أخرى بحسب حجم الطلب، قد تصل في بعض الأحيان خلال ذروة الموسم في نهاية ديسمبر الجاري إلى أكثر من 50% مقارنة مع الأسعار في الأيام العادية.

وأضاف الحاج علي أن وجهات مصر والأردن والعراق تعتبر من أكثر الوجهات طلباً على السفر خاصة من قبل العائلات المقيمة في الإمارات التي ترغب بقضاء الإجازة مع عائلاتها، مشيراً إلى أن وجهات مثل المملكة المتحدة وتركيا تعتبر من الوجهات السياحية التي تشهد إقبالاً متزايداً خلال هذه الفترة من قبل العائلات التي ترغب في تنظيم برامج سياحية.

وأضاف أن الطلب على السفر لا يقتصر على الرحلات المغادرة من دبي، مشيراً إلى أن إشغال الرحلات القادمة إلى دبي قبيل عطلة رأس السنة يسجل مستويات مرتفعة تتراوح بين 80 – 100% مع نجاح الإمارة خلال السنوات الماضية بتنظيم احتفالات مثالية تنافس أهم العواصم العالمية.