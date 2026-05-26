من دبي إلى العالم.. وجهات مفضلة للمقيمين بالإمارات في عطلة عيد الأضحى

في عطلة عيد الأضحى، يتزايد إقبال المقيمين في الإمارات العربية المتحدة على البحث عن وجهات سياحية قريبة تتيح لهم قضاء إجازة قصيرة بعيداً عن تعقيدات التأشيرات والإجراءات الطويلة، مستفيدين من شبكة الطيران الواسعة التي تربط الدولة بمختلف أنحاء العالم، إلى جانب التسهيلات التي تمنحها عدة دول لحاملي الإقامة الإماراتية.

وباتت الرحلات السريعة خلال الأعياد خياراً مفضلاً للعائلات والشباب، خصوصاً نحو الدول التي تسمح بدخول المقيمين في الإمارات عبر تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول، فيما تمنح بعض الوجهات إعفاءات أو تسهيلات إضافية وفق جنسية المسافر وصلاحية إقامته الإماراتية.

وتتصدر جورجيا وأرمينيا وأذربيجان قائمة الوجهات الأكثر طلباً خلال عطلة العيد، بفضل قربها الجغرافي والأجواء المعتدلة والطبيعة الخضراء، فضلاً عن الرحلات الجوية القصيرة التي تنطلق يومياً من دبي وأبوظبي والشارقة.

كما تحظى دول البلقان مثل صربيا والبوسنة والهرسك باهتمام متزايد، خاصة من المسافرين الباحثين عن تجربة أوروبية بتكاليف معقولة وطبيعة ساحرة.

وتُعد العاصمة الجورجية تبليسي من أبرز الوجهات المفضلة للمقيمين، لما توفره من مزيج يجمع بين الجبال والطبيعة والأسواق التقليدية والمطاعم العربية، فيما تستقطب يريفان عشاق التاريخ والثقافة والطعام التقليدي، بينما تقدم باكو تجربة سياحية تجمع بين الطابع العصري والروح الشرقية على ضفاف بحر قزوين.

عشاق الطبيعة

وفي القارة الآسيوية، تواصل تايلاند وماليزيا والمالديف جذب المقيمين الراغبين في قضاء عطلات استجمامية وشاطئية، خاصة مع سهولة إجراءات الدخول للعديد من الجنسيات. كما تبرز إندونيسيا وسيشل كخيارات مناسبة لعشاق الطبيعة والأنشطة البحرية والمنتجعات الهادئة.

ويرى مختصون في قطاع السفر والسياحة أن الإقامة الإماراتية باتت تمنح أصحابها مزايا إضافية في التنقل، في ظل اعتماد عدد من الدول على الاستقرار الوظيفي والمالي للمقيمين في الإمارات عند تسهيل إجراءات الدخول، إلى جانب الثقة العالمية المتزايدة بقطاع الطيران الإماراتي وقوة الربط الجوي التي توفرها مطارات الدولة.

وينصح خبراء السفر المسافرين بالتأكد من تحديثات شروط الدخول قبل الحجز والسفر، نظراً لاختلاف الإجراءات من دولة إلى أخرى بحسب جنسية جواز السفر ونوع الإقامة الإماراتية ومدة صلاحيتها، إضافة إلى ضرورة مراجعة متطلبات التأمين الصحي وحجوزات الفنادق وتذاكر العودة.

عطلة قصيرة

ومع تنامي الإقبال على السفر خلال الإجازات الموسمية، تبدو هذه الوجهات الخيار الأمثل للراغبين في قضاء عطلة قصيرة تجمع بين الراحة والتجربة الجديدة، بعيداً عن التعقيدات، وفي نطاق زمني يناسب عطلة العيد القصيرة.