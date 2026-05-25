مشاهير يملكون طائرة "غلف ستريم " الفاخرة بملايين الدولارات.. تعرف عليهم

تواصل طائرات "غلف ستريم إيروسبيس" ترسيخ مكانتها كخيار مفضل لنجوم الصف الأول حول العالم، خصوصاً طراز «غلف ستريم IV " الذي يُعد من أكثر الطائرات الخاصة شهرة في عالم الرفاهية والطيران الخاص، رغم مرور عقود على إطلاقه لأول مرة.

وتتميز الطائرة بقدراتها العالية على الطيران لمسافات طويلة بسرعة تصل إلى 80% من سرعة الصوت، إلى جانب تصميم داخلي فاخر جعلها رمزاً للمشاهير ورجال الأعمال.

ورغم ظهور أجيال أحدث مثل «G650» و«G700»، لا تزال "غلف ستريم IV " تحظى بشعبية واسعة بين عدد من أبرز النجوم العالميين.

ويُعرف النجم الأميركي توم كروز بشغفه الكبير بالطيران، وهو طيار معتمد بالفعل، إلى جانب شهرته بتنفيذ مشاهد الأكشن الخطرة بنفسه في سلسلة أفلامه "المهمة المستحيلة".

"جاكوزي" وقاعة سينما

ويمتلك كروز أسطولاً من الطائرات الخاصة، من بينها «غلف ستريم IV " المزودة بجاكوزي وقاعة سينما صغيرة، والتي قيل إنه أهداها لزوجته السابقة كاتي هولمز ، كهدية زفاف بلغت قيمتها نحو 20 مليون دولار.

وفي واحدة من القصص اللافتة، ذكرت تقارير أن كروز كان يقود الطائرة بنفسه لنقل هولمز بين مواقع التصوير المختلفة داخل الولايات المتحدة.

تجربة مزعجة

الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، التي تُقدّر ثروتها بمليارات الدولارات، اشترت أول طائرة خاصة لها من طراز «غلف ستريم IV" عام 1991 مقابل 25 مليون دولار، بعد تجربة مزعجة في أحد المطارات التجارية دفعتها للتخلي عن السفر التقليدي.

واستخدمت أوبرا الطائرة لسنوات قبل أن تستبدلها لاحقاً بطائرات أحدث وأكثر تطوراً، بينها طرازات «G550» و«G700»، التي تُقدّر قيمتها بنحو 70 مليون دولار.

أسطول فاخر

الملاكم الأميركي الشهير فلويد مايويذر، المعروف بلقب ماني مايويذر ، يمتلك أكثر من طائرة خاصة، من بينها «غلف ستريم IV" تحمل شعار علامته التجارية " TMT".

وتتميّز الطائرة بتصميم فاخر يحمل اسمه وشعارات مرتبطة بسجله الأسطوري في الملاكمة، إلى جانب طائرته الأحدث من طراز «G650» المعروفة باسم "إير مايويذر "، والمجهزة بديكورات فخمة ولمسات خاصة تعكس أسلوب حياته المترف.

طائرة سوداء

رجل الأعمال ولاعب البوكر دان بيلزيريان أعلن امتلاكه لطائرة «غلف ستريم IV " عام 2014 عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يُجري تعديلات خاصة عليها، من بينها طلاء خارجي أسود بالكامل وشعار يحمل علامته التجارية الخاصة «GOAT Airways».

كما حرص على تخصيص رقم تسجيل الطائرة ليحمل الأحرف الأولى من اسمه، في خطوة تعكس أسلوبه الاستعراضي المعروف.

نجم البيسبول الأميركي السابق أليكس رودريغيز امتلك بدوره أكثر من طائرة «غلف ستريم IV"، واستخدمها في تنقلاته المرتبطة بأعماله واستثماراته المختلفة.

وتضم طائرته مقاعد فاخرة وسريراً مريحاً وخدمة إنترنت وأنظمة صوت متطورة، إلى جانب وجبات فاخرة تُقدّم أثناء الرحلات، ما يعكس مستوى الرفاهية الذي بات يميز الطيران الخاص لدى المشاهير.

ومع استمرار تطور صناعة الطائرات الخاصة، تبقى «غلف ستريم IV"، واحدة من أكثر الطائرات ارتباطاً بعالم النجومية والثراء، بعدما تحولت إلى رمز للفخامة والتنقل بأسلوب استثنائي فوق السحاب.