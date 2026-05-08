حارسة السواحل الإماراتية.. كيف تحولت أشجار المانجروف إلى كنز أخضر يحمي البيئة والتاريخ؟

على امتداد السواحل الإماراتية، تقف أشجار المانجروف شامخة كحارس طبيعي للبحر واليابسة، تنسج جذورها داخل المياه المالحة قصة استثنائية تجمع بين التاريخ والبيئة والتراث. وبينما يراها البعض مجرد غابات ساحلية، فإنها في الحقيقة أحد أهم الكنوز البيئية التي لعبت دوراً محورياً في حماية الشواطئ، وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز استدامة الحياة البحرية في دولة الإمارات منذ مئات السنين.

ارتبطت أشجار المانجروف، أو ما يعرف محلياً بـ«القرم»، بحياة سكان الإمارات قديماً، حيث شكلت جزءاً من البيئة الساحلية التي اعتمد عليها الأهالي في الصيد والتنقل البحري، كما استخدمت أخشابها في بعض الصناعات التقليدية البسيطة، إلى جانب دورها في توفير بيئة غنية بالأسماك والكائنات البحرية التي شكلت مصدر رزق رئيسياً للسكان.

وفي الذاكرة الشعبية، ظلت هذه الأشجار رمزاً للحياة والصمود، لقدرتها الفريدة على النمو في المياه المالحة وتحمل الظروف المناخية القاسية، وهو ما جعلها جزءاً من الهوية البيئية والثقافية للمناطق الساحلية في الدولة.

تنتشر غابات المانجروف في عدد من المناطق الساحلية والجزر الإماراتية، أبرزها في أبوظبي ودبي وأم القيوين ورأس الخيمة، حيث تحولت إلى موائل طبيعية غنية تستقطب الطيور المهاجرة والكائنات البحرية النادرة.

وتعد هذه الأشجار بمثابة "حضانات طبيعية" للأسماك الصغيرة والروبيان والقشريات، إذ توفر بيئة آمنة للتكاثر والنمو بعيداً عن التيارات البحرية القوية والمفترسات، ما يجعلها عنصراً أساسياً في دعم الثروة السمكية والمحافظة على التوازن البيئي البحري.

درع طبيعي

في وقت تتصاعد فيه المخاوف العالمية من التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، برزت أشجار المانجروف كأحد أهم الحلول الطبيعية لمواجهة هذه التحديات، لقدرتها الكبيرة على امتصاص الكربون وتخزينه بمعدلات تفوق العديد من الغابات التقليدية.

كما تسهم جذورها الكثيفة في تثبيت التربة وحماية السواحل من التآكل والنحر والعواصف البحرية، ما يجعلها خط دفاع بيئياً مهماً يحافظ على استقرار الشواطئ ويحد من تأثيرات الظواهر المناخية المتطرفة.

وضعت دولة الإمارات حماية أشجار المانجروف ضمن أولوياتها البيئية، وأطلقت خلال السنوات الماضية مبادرات واسعة للتوسع في زراعتها وإعادة تأهيل البيئات الساحلية، انسجاماً مع توجهاتها نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وشهدت الدولة تنفيذ مشاريع طموحة لزراعة ملايين الأشجار، بهدف تعزيز التنوع البيولوجي ورفع قدرة النظم البيئية الساحلية على مواجهة التغير المناخي، إلى جانب دعم السياحة البيئية وتحويل هذه المناطق إلى وجهات طبيعية تستقطب الزوار ومحبي الطبيعة.

وجهة سياحية

لم تعد غابات المانجروف مجرد مناطق بيئية محمية، بل أصبحت واحدة من أبرز وجهات السياحة البيئية في الإمارات، حيث يقصدها الزوار للاستمتاع بجولات التجديف بين الممرات المائية الهادئة، ومراقبة الطيور، والتأمل في المشاهد الطبيعية الساحرة، خصوصاً خلال شروق الشمس وغروبها.

وتمنح هذه التجربة الزائر فرصة نادرة لاكتشاف جانب مختلف من طبيعة الإمارات، بعيداً عن صخب المدن وناطحات السحاب، في مشهد يجمع بين السكون والجمال والتنوع البيئي الفريد.

ثروة للمستقبل

يرى مختصون أن أشجار المانجروف تمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل البيئة الإماراتية، ليس فقط لدورها البيئي، بل أيضاً لما تحمله من قيمة ثقافية وتاريخية تعكس علاقة الإنسان الإماراتي بالبحر والطبيعة.

ومع تزايد الاهتمام العالمي بالحلول الطبيعية لمواجهة التغير المناخي، تبدو غابات المانجروف الإماراتية اليوم نموذجاً ملهمًا لكيفية تحويل الموارد البيئية إلى ركيزة للاستدامة والتنمية وحماية إرث الأجيال القادمة.