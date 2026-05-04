«طيران الإمارات» تعيد رسم خريطة الطيران الطويل

واصلت «طيران الإمارات» ترسيخ مكانتها أحد أبرز اللاعبين العالميين في سوق الرحلات طويلة المدى، مع كشف بيانات تشغيلية حديثة لعام 2026 عن شبكة من الرحلات التي تمتد إلى أكثر من 22 ساعة، في تحول يعكس استراتيجية توسع ذكية تقوم على تعظيم الاستفادة من الأسطول عريض البدن وربط الأسواق البعيدة عبر مراكز توقف محسوبة بعناية.

وبحسب تحليل بيانات الجداول التشغيلية من «او أي جي» المؤسسة الدولية المتخصصة في بيانات شركات الطيران، تحتل «طيران الإمارات» مركزاً عالمياً متقدماً في النشاط بعيد المدى، فيما تأتي ضمن أكبر شركات الطيران الدولية من حيث نقل الركاب، مدعومة بأسطول يعتمد بالكامل على الطائرات عريضة البدن، ما يمنحها الصدارة في عدد المقاعد المعروضة والمسافات المقعدية المتاحة.

ويركّز التحليل على رحلات «طيران الإمارات» المباشرة وغير المباشرة والمجدولة في الفترة من بين مايو وديسمبر 2026، مع قياس زمن الرحلة وفق «Block Time» من البوابة إلى البوابة، بما يشمل زمن الطيران والتحركات الأرضية وهوامش التأخير.

أطول الرحلات

تتصدر الرحلة بين دبي ومدينة بوغوتا عبر ميامي قائمة أطول رحلات الناقلة في 2026، بزمن تشغيل يصل إلى 22 ساعة و25 دقيقة، لتشكل نموذجاً فريداً يجمع بين الرحلات المباشرة وغير المباشرة في آن واحد. حيث انطلقت هذه الخدمة في 2024، لتشكل خطوة استراتيجية متعددة الأهداف، شملت تحسين استغلال الطائرات التي كانت تمكث لساعات طويلة على الأرض في ميامي، وتعزيز معدلات الإشغال على خط دبي–ميامي، إضافة إلى الاستفادة من حقوق الحرية الخامسة للدخول إلى سوق النقل الجوي النشط بين ميامي وبوغوتا، خاصة في الدرجات المميزة. وتعمل الرحلة بطائرة بوينغ 777-300ER بأربع درجات و328 مقعداً، مع جدول يومي يتضمن توقفاً إلزامياً في ميامي لإجراءات العبور، ما يضيف بعداً تشغيلياً معقداً لكنه مربح. وتأتي الرحلة من دبي إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة في المرتبة الثانية بزمن يصل إلى 22 ساعة و15 دقيقة، حيث تلعب محطة التوقف في إسبانيا دوراً حاسماً في التغلب على تحديات الارتفاع والحرارة في مطار مكسيكو سيتي، والتي تؤثر على أداء الطائرات في الرحلات الطويلة ذات الحمولة العالية. كما تستفيد الناقلة من حركة السفر المحلية بين برشلونة والمكسيك، وهو سوق يضم نحو 160 ألف مسافر سنوياً.

أما المرتبة الثالثة فتذهب لرحلة دبي إلى بوينس آيرس عبر ريو دي جانيرو بزمن يصل إلى 20 ساعة و5 دقائق، ما يعكس توجه «طيران الإمارات» لربط أمريكا الجنوبية مباشرة بشبكتها العالمية عبر محطات وسيطة ذات جدوى تشغيلية وتجارية.

خط الرحلة مدة

الرحلة

دبي – بوغوتا (عبر ميامي)22:25

دبي – مكسيكو سيتي (عبر برشلونة)22:15

دبي – بوينس آيرس (عبر ريو دي جانيرو)20:05

كرايستشيرش – دبي (عبر سيدني)19:55

دبي – نيويورك JFK (عبر ميلانو)18:50

دبي – نيوارك (عبر أثينا)18:40

أوكلاند – دبي17:10

دبي – هيوستن16:35

دبي – لوس أنجلوس16:20

دبي – دالاس / أورلاندو16:15