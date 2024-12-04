مطار دبي يتربع على عرش المطارات العالمية

تجاوز مطار دبي الدولي نظيره الأمريكي «هارتسفيلد أتلانتا»، ليحتل صدارة أكبر مطارات العالم من حيث إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معًا.

وحقق المطار إنجازًا استثنائيًا بتسجيله نحو 5.28 ملايين مقعد مجدول خلال ديسمبر الجاري، أي ما يعادل (10.5 ملايين مقعد في الاتجاهين)، بحسب التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في بيانات المطارات وشركات الطيران، الأمر الذي يؤكد على ريادة مطار دبي لقطاع الطيران العالمي ودوره المحوري في ربط العالي.

وكشفت بيانات المؤسسة أن إجمالي حجم السعة المقعدية في مطار دبي الدولي خلال عام 2024 وصل الى أكثر من 60 مليون مقعد مجدول (120 مليوناً في الاتجاهين)، الأمر الذي يعكس حجم النمو الذي يحققه المطار خلال العام الجاري، علما أن مطار دبي رفع توقعاته السنوية لأعداد المسافرين إلى نحو 93 مليون مسافر في عام 2024.

ووفقاً لبيانات المؤسسة المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، ارتفع إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي خلال ديسمبر الجاري بنسبة 5% مقارنة مع الشهر الماضي، بدعم من توسع الناقلات الوطنية لاسيما طيران الامارات وفلاي دبي واستقطاب شركات طيران جديده.

وأضافت البيانات أن مطار دبي الدولي تجاوز مطار أتلانتا هارتسفيلد جاكسون الدولي خلال ديسمبر 2024 بفارق نحو 51 ألف مقعد الأمر الذي جعل مطار دبي يأتي في المركز الثاني بعد مطار دبي مسجلا نحو 5.2 ملايين مقعد أي ما يعادل تقريبا (10.4 ملايين مقعد في الاتجاهين).