تماثيل الباندا تنعش السياحة في هونغ كونغ

من المقرر أن يجد السكان والسياح في هونغ كونغ آلافاً من التماثيل العملاقة للباندا في استقبالهم، مع تزايد الحماس للدببة منذ ولادة شبلين في حديقة ترفيهية.

وتم عرض 2500 تمثال في حفل مهرجان هونغ كونغ «باندا جو»، وهو أكبر معرض في المدينة يتناول موضوع الباندا، في مطار هونغ كونغ، أمس.

ومن المقرر عرض هذه التماثيل للجمهور في شارع ستارز في حي تسيم شا تسوي، وهو حي تسوق شهير، هذا الأسبوع قبل أن تعرض في ثلاثة مواقع أخرى هذا الشهر.

وتظهر هذه المعروضات استخدام هونغ كونغ للباندا، بهدف تعزيز اقتصادها، في الوقت الذي تعمل فيه هذه المدينة، التي تمثل المركز المالي الصيني، على استعادة مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية في آسيا.