98 % إشغال الفنادق خلال عطلة عيد الاتحاد

شهدت الفنادق والمنتجعات السياحية والشقق الفندقية تدفقاً كبيراً في الحجوزات بمختلف إمارات الدولة. وسجلت الفنادق والشقق الفندقية في إمارة دبي نسبة إشغال بلغت 98% خلال عطلة عيد الاتحاد، كما تجاوزت نسبة الإشغال 95% في كثير من المنشآت الفندقية في مختلف إمارات الدولة.

وأعلن كثير من الفنادق والمنتجعات العديد من العروض والخصومات لجذب شريحة أكبر من النزلاء أدت إلى وصول الحجوزات والإشغالات الفندقية لمستويات قياسية. وأكد عدد من المسؤولين والخبراء في قطاع السياحة والفنادق أن إجازة عيد الاتحاد هذا العام تصادف يومي الاثنين والثلاثاء لتصل إلى 4 أيام مع عطلة نهاية الأسبوع وحرص الجميع على استغلال تلك الفترة، حيث تدفقت أعداد كبيرة من النزلاء على الفنادق والمنتجعات الشاطئية.

مستويات قياسية

وأكد الدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة مجموعة «دبي لينك» أن قطاع الضيافة شهد انتعاشاً ملحوظاً خلال عطلة عيد الاتحاد في مختلف إمارات الدولة، حيث ارتفعت نسب الإشغال الفندقي بشكل كبير، مدفوعةً بزيادة في حجوزات الفنادق، والرحلات البحرية، والسفاري.

وأوضح أن الفنادق والشقق الفندقية في إمارة دبي سجلت نسبة إشغال بلغت 98% خلال عطلة عيد الاتحاد في معظم فنادق فئة الخمس نجوم الشاطئية والفنادق الواقعة على شارع الشيخ زايد، وفق إحصائية الحجوزات على منصة الحجز الفندقي التابعة للمجموعة، جلوبال ترافل إنجن GTE، وذلك في ظل الطلب المرتفع من الزوار المحليين والدوليين.

وأضاف أن دبي استقطبت زواراً من مختلف الجنسيات، حيث تصدرت الأسواق الأوروبية، خاصةً من المملكة المتحدة وألمانيا، قائمة الزوار، وشكل الزوار القادمون من أوروبا نحو 43% من إجمالي الزوار الوافدين إلى الإمارة على منصة GTE وفق إحصائيات الحجوزات الفندقية على المنصة. كما شهدت زيادة في أعداد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، رغم الفعاليات السياحية التي تشهدها عدد من دول المنطقة في هذه الفترة من السنة، مما يدل على أن دبي تبقى الوجهة المفضلة للكثيرين حول العالم.

وقال: عند مقارنة هذه الفترة مع الربعين الثاني والثالث من عام 2024، يلاحظ أن الربع الرابع يشهد زيادة ملحوظة في نسب الإشغال، مما يشير إلى انتعاش مستمر في قطاع السياحة والضيافة في دولة الإمارات، ومع استمرار الفعاليات والأنشطة المتنوعة، من المتوقع أن تستمر دبي في جذب الزوار، مما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

وأوضح أن البيانات تظهر أن دبي تواصل تحقيق نمو مستدام في قطاع السياحة والضيافة، مدفوعةً بالفعاليات المميزة والأنشطة المتنوعة التي تلبي احتياجات الزوار من مختلف الجنسيات.

وأكد أحمد حسيب المدير التنفيذي لفنادق ومنتجعات «جيوان» أن معدلات الإشغال في فنادق ومنتجعات جيوان مرتفعة خلال فترة عطلة عيد الاتحاد، حيث تشهد هذه المناسبة إقبالاً لافتاً من الزوار والسياح المحليين والدوليين. وتعتمد هذه التقديرات على عوامل عدة، كزيادة الطلب المحلي بفضل امتداد الإجازة.

وأضاف أن العروض الخاصة والحزم الترويجية تشكل حافزاً لجذب المزيد من النزلاء، مما يعزز نسب الإشغال خلال هذه الفترة، إضافة للموقع الجغرافي للفنادق الواقعة في المناطق الرئيسية أو القريبة من المواقع السياحية تكون أكثر جذباً للنزلاء، ما يسهم في ارتفاع نسب الإشغال بشكل عام.

موسم سياحي مزدهر

وأشار أحمد حسيب إلى أن دولة الإمارات تشهد موسماً سياحياً مزدهراً بفضل ارتفاع معدلات الإشغال في الفنادق، وتنوع الأنشطة السياحية والترفيهية.

وفيما يتعلق بالأنشطة والفعاليات السياحية التي تقيمها جيوان، فإن تقييم الأداء يظهر مدى التفاعل والرضا من قبل الزوار، حيث يتم تقديم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تستقطب العائلات والسياح المحليين والدوليين، مما يسهم في تحقيق تجربة سياحية متكاملة، وهذا ينعكس في الإقبال على الفعاليات والعروض المقدمة خلال الموسم السياحي، ما يشير إلى نجاح الحملات التسويقية التي تطلقها جيوان لجذب السياح.

وقال: تحتفل «جيوان للفنادق والمنتجعات» بعيد الاتحاد من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج المصممة خصيصاً لإحياء هذا الحدث الوطني، ويشمل ذلك ديكورات خاصة مستوحاة من التراث الإماراتي والألوان الوطنية لتعزيز الشعور بالانتماء والفخر بالهوية الوطنية.

إضافة لتنظيم مجموعة من الأنشطة الترفيهية العائلية، حيث نسعى من خلالها إلى خلق بيئة احتفالية تجعل الضيوف يعيشون تجربة تعكس التراث الإماراتي العريق وقيمه، مما يعزز من مكانة الفندق كمكان مثالي للاحتفال باليوم الوطني.

انتعاش

وأكد وليد إسماعيل مدير فندق «اب تاون» أن القطاع الفندقي في دولة الإمارات يشهد حالة واضحة من الانتعاش بمناسبة أعياد الاتحاد إضافة إلى سباقات الفورمولا وكثير من الفعاليات الرياضية والثقافية المتنوعة. وأوضح أن نسب الحجوزات خلال الفترة الحالية في الفنادق زادت على 95%.

وأضاف أن القطاع الفندقي في دولة الإمارات لديه خبرات واسعة بتقديم خدمات مميزة خلال العطلات والإجازات، مشيراً إلى تقديم عروض وخصومات مشجعة، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات الحجز في الفنادق.

وأوضح أن الطلب يزيد على الفنادق في مثل هذا الوقت من العام مع بدء الموسم الشتوي، حيث تتمتع دولة الإمارات بشتاء رائع ويتوافد أعداد كبيرة من السياح إلى الدولة للاستمتاع بالطقس الجميل، مما ينعكس إيجابياً على معدلات الإشغال في الفنادق بشكل عام.

وأضاف أن دولة الإمارات تتميز بقوة البنية التحتية في قطاع الضيافة، مشيراً إلى أن العديد من المنشآت الفندقية سجلت زيادة بالأسعار مقارنة مع الأوقات العادية بسبب الأقبال الكبير خلال إجازة العيد وأشار إلى أن السياحة الداخلية تستحوذ على الحصة الأكبر من نسب الإشغال الفندقي.

الموسم الشتوي

وأكد هارالد فيورستين مدير عام منتجع وفلل السعديات روتانا أن عطلة عيد الاتحاد تتزامن مع فترة من أكثر فترات الجذب السياحية للفنادق في الدولة بشكل عام. وأضاف أن معدلات الإشغال مرتفعة، مع زيادة ملحوظة في معدلات الحجوزات المستقبلية مع بدء الموسم الشتوي، موضحاً أن معظم الفنادق تقدم عروضاً على الإقامة وخصومات على المشروبات والأغذية في مطاعم الفندق.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تجمع الفخامة والجمال وتفي بجميع متطلبات السياحة للمقيمين والقادمين للاستمتاع بالطقس الجميل. لذلك، تشهد فنادق الدولة إشغالاً مرتفعاً خلال هذه الفترة كما تشهد ارتفاعاً كبيراً في حجوزاتها وصل إلى إشغال كامل.