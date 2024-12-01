2.14 مليون مقعد على الرحلات المُجدْوَلة بين الإمارات والهند خلال نوفمبر

بلغ حجم السعة المقعدية على رحلات الطيران المجدولة بين الإمارات والهند، خلال نوفمبر 2024، نحو 2.146 مليون مقعد، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران التي أكدت أن مسار «الإمارات – الهند» حل في المركز السادس عالمياً، من حيث أنشط خطوط الطيران بين الدول.

وكشفت بيانات للمؤسسة الدولية أن مسار «مومباي - دبي» جاء في المركز الخامس، من حيث أنشط خطوط الطيران من منطقة الشرق الأوسط، مسجلاً أكثر من 233.8 ألف مقعد على رحلات الطيران المجدولة خلال شهر نوفمبر، بينما جاء مسار «دلهي – دبي» في المركز الثامن، من حيث أنشط خطوط الطيران في المنطقة، مسجلاً أكثر من 197 ألف مقعد على الرحلات الدولية على هذا الخط.

وتسير الناقلات الوطنية الإماراتية وحدها أكثر من 550 رحلة أسبوعية إلى 15 وجهة مختلفة في الهند، وتسعى الناقلات الوطنية بشكل متواصل إلى زيادة عدد رحلاتها إلى الوجهات الهندية لتلبية طلب السوق المتزايد والنمو التجاري في ظل العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الاقتصادية الراسخة التي تربط البلدين.