«ميرور»: سيدة إنجليزية تلهم البريطانيين بالانتقال إلى دبي

شاركت بريطانية على تطبيق «تيك توك» مؤخراً أسباب انتقالها هي وعائلتها إلى دبي بعد أن سأمت من المملكة المتحدة، بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية. وقالت إيمي في فيديو شاركته على حسابها، إنها سأمت من «الأشخاص المحبطين» في المملكة المتحدة ورؤية «مشاهد مروعة» في الشوارع الرئيسية إلى درجة أنها انتقلت بالفعل هي وعائلتها إلى دبي. ووصفت هذه الخطوة بأنها «حققت حلمها»، و«لم تنظر إلى الوراء منذ ذلك الحين»، فيما علق كثير من البريطانيين على الفيديو أنهم يريدون السير على خطاها، بحسب الصحيفة البريطانية.

وتقضي إيمي الآن أيامها في الاستمتاع بأشعة الشمس والشعور بالأمان والتواجد بين أشخاص إيجابيين. ويمكن لمواطني المملكة المتحدة الانتقال إلى دبي عبر الكفالة. ومن المسارات المهنية إلى الدخل المعفي من الضرائب وأسلوب الحياة عالي الجودة، هناك أسباب كثيرة تجعل البريطانيين ينتقلون إلى الإمارات، بحسب الصحيفة البريطانية. وفقاً لتقرير من «إكسبات إنسايدر»، يوجد حالياً أكثر من 240 ألف مغترب بريطاني يعيشون في دبي وحدها، إضافة إلى أكثر من 5000 شركة بريطانية تعمل في الإمارات.

وقالت إيمي، إن «السبب وراء انتقالي مع عائلتي إلى دبي. السبب الأول هو أنني لا أثق حقاً في الناس هنا. لا أستطيع أن أثق في ابني الصغير في العودة سيراً على الأقدام إلى المنزل من المدرسة أو المشي بنفسه إلى المدرسة. لا أريد أن أعيش في منطقة مثل هذه». وأضافت: «تذهب إلى الشارع الرئيسي وترى مشاهد مروعة - أشخاص يشربون ويتعاطون المخدرات في الشارع – وهم أناس ليسوا من النوع الذي ترغب في مواجهته في طريقك إلى العمل أو توصيل طفلك إلى الحضانة».

وأشارت أيضاً إلى أنها تعتقد أن دبي ستوفر العديد من الفرص لعائلتها. وتابعت: «لا توجد فرص في المملكة المتحدة، في حين أن الفرص في دبي وفيرة، سواء لطفلي الصغير أو أيضاً لأعمالنا. هناك الكثير من الفرص في دبي، والكثير من الأشخاص الملهمين والمحفزين».

وليس من المستغرب أن يكون الطقس سبباً كبيراً آخر لانتقالها، بحسب الصحيفة البريطانية. وتابعت إيمي: «الطقس في المملكة المتحدة والبيئة العامة في المملكة المتحدة محبط». وقالت إنها تعتقد أن «الجميع في المملكة المتحدة مكتئبون» وغالباً ما تجد الناس يتذمرون من الطقس أو وظائفهم أو السياسة. وأضافت: «أريد فقط أن أشعر بالإيجابية وفي اللحظة التي وطأت فيها قدماي دبي، شعرت بهذا الشعور بالأمان والإيجابية».

وتقول خبيرة وسائل التواصل الاجتماعي، التي لديها 11900 متابع على تيك توك، إنها تركت وظيفتها من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً وتزعم أنها تربح الآن راتباً من ستة أرقام في شهر واحد. وسارع الناس إلى التعليق على مقطع الفيديو الخاص بها - وقال الكثيرون إنهم يأملون في الانتقال إلى دبي أيضاً.

وكتب أحد الأشخاص: «أفكر بجدية في القيام بنفس الشيء لنفس الأسباب. سأتابع رحلتك. أتمنى لك كل التوفيق». وأضاف أحد الأفراد الذين انتقلوا بالفعل إلى الإمارات: «دبي آمنة، أنا أحب هذا المكان». وكتب آخر: «دبي آمنة للغاية. كنت أتجول في الساعة الثالثة صباحاً - لم يزعجني أحد على الإطلاق».