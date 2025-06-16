3 ناقلات وطنية تعلق رحلاتها وتعدل مساراتها

واصلت شركات الطيران حول العالم إلغاء رحلاتها أو تغيير مساراتها وتجنّبت التحليق فوق جزء واسع من أجواء الشرق الأوسط بسبب تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل. وأعلنت طيران الإمارات عن تعليق مؤقت لجميع رحلاتها من وإلى عدد من الوجهات في الشرق الأوسط، وذلك حتى نهاية يونيو الجاري، استجابةً لتطورات الأوضاع الإقليمية.

وأوضحت الشركة أن التعليق يسري على هذه الوجهات وفق المدد التالية: الأردن (عمّان) ولبنان (بيروت): حتى يوم الأحد 22 يونيو 2025. إيران (طهران) والعراق (بغداد والبصرة): حتى يوم الاثنين 30 يونيو. كما أكدت الناقلة أن المتعاملين الذين يخططون السفر عبر دبي لوجهاتهم النهائية في هذه الدول، أو الذين لديهم حجوزات متابعة مع فلاي دبي إلى وجهات موقوفة، لن يُقبلوا للسفر من نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر.

وقال متحدث باسم فلاي دبي: «تأثير الوضع الراهن في المنطقة على شبكة رحلاتنا مستمر، ما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات أو تعديل مساراتها أو تأخيرها نتيجة الازدحام في الممرات الجوية». وقال المتحدث: «يستمر تعليق رحلات فلاي دبي إلى كل من إيران والعراق وإسرائيل حتى تاريخ 20 يونيو، كما نواصل مراقبة الوضع عن كثب في كل من الأردن ولبنان وسوريا، حيث تم تعليق الرحلات إلى هذه الوجهات إلى 16 يونيو».

وأضاف لقد أعدنا تشغيل بعض الرحلات ضمن شبكتنا حيثما سمحت الظروف بذلك، ونواصل متابعة الأوضاع، وتقييم عملياتنا مع تطور المستجدات. نعتذر عن أي إزعاج قد تسببت به هذه التغييرات، ونُعرب عن تقديرنا لتفهم مسافرينا خلال هذه الفترة، وتبقى سلامة مسافرينا وطاقمنا على رأس أولوياتنا.

ومن جهتها أعلنت شركة الاتحاد للطيران، إلغاء رحلاتها بين أبوظبي وتل أبيب حتى 22 يونيو، وأضافت في بيان، «لا يزال الوضع يتطور، ومن المتوقع حدوث بعض الاضطرابات والتأخيرات في الأيام المقبلة».