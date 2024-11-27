«أير فرانس» نحو شراء 20% من «أير يوروبا» بـ100 مليون يورو



ذكرت تقارير صحافية أن شركة الطيران الإسبانية أير يوروبا تجري محادثات لبيع حصة تبلغ 20% من أسهمها إلى شركة الطيران الفرنسية الهولندية أير فرانس-كيه.إل.إم.



وأشارت صحيفة إل إيكونوميستا الإسبانية إلى أن صفقة بهذا الحجم لن تحتاج إلى الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية لإتمامها، مضيفة إن سعر الصفقة يمكن يصل إلى 100 مليون يورو.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم أير فرانس-كيه.إل.إم القول في بيان عبر البريد الإلكتروني إن المحادثات «بشأن التعاون التجاري» بين الشركتين ما زالت جارية.



وأضاف المتحدث إن أير فرانس وأير يوروبا «لهما مصلحة مشتركة في تعزيز تعاونهما التجاري».