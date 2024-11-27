طيران الإمارات" تدشن طائراتها الجديدة "إيرباص A-350"

دشّنت طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، طائرة "إيرباصA-350" الجديدة، وهي الطائرة الأولى التي تتسلمها الشركة ضمن صفقة تضم 65 طائرة من الطراز نفسه، سوف يتم تسليم بقيتها على مدار السنوات القليلة المقبلة، وهي أيضاً أول عملية تسليم لنوع جديد من الطائرات ينضم إلى أسطول طيران الإمارات منذ سنة 2008.

وقد تم تسليم الطائرة رسمياً صباح أمس الثلاثاء؛ بعد أن أقلعت من مطار تولوز الدولي بفرنسا إلى مطار دبي الدولي، مدعومةً بمزيج من وقود الطائرات ووقود الطيران المستدام "ساف"، وتم وضع اللمسات النهائية عليها بالمركز الهندسي للشركة بمطار دبي قبل الكشف عنها رسمياً اليوم، ولكن الطائرة الجديدة لن تدخل الخدمة إلا في اليوم الثالث من شهر يناير 2025، لتنطلق في رحلتها الأولى إلى مطار إدنبرة الدولي بأسكتلندا، ومن المقرر أن تقوم بعدها بـرحلات إلى ثماني وجهات أخرى في مناطق الشرق الأوسط وغرب آسيا وأوروبا.

يذكر أن طائرات إيرباص A-350 هي ثالث طراز من الطائرات ينضم إلى أسطول أكبر ناقلة جوية دولية في العالم من الطائرات الحديثة عريضة البدن، وستضم ثلاث درجات سفر: درجة رجال الأعمال، والدرجة السياحية الممتازة، والدرجةالسياحية، وتمتاز مقصورة الطائرة بأسقف عالية وممرات أكثراتساعاً؛ ما يمنح المسافرين على جميع الدرجات الشعوربالرحابة والراحة، التي يمكن ملاحظتها أيضاً في منطقة المطبخ ودورات المياه. كما تم تحسين مساحات التخزين، مع توفير جيوب مقسمة وخزائن أمتعة علوية أكبر.

كما اعتمدت طيران الإمارات أحدث التصاميم في تجهيز المقصورات وهي ذات ممرّين بما في ذلك الزخارف، لاسيما شجرة "الغاف"المضيئة التي ترمز إلى دولة الإمارات، واللمسات الداخلية باللونين المميزين البرونزي والذهبي، ويعزز ذلك كله نظام إضاءة يوفر المزيد من الراحة ويساعد على الاسترخاء في كل الدرجات. كما تم تزويد درجة رجال الأعمال بمقاعد جلدية فاخرة استُلهم تصميمها من مقاعد سيارات مرسيدس الفئة "إس".

وما يميز طائرة إيرباص A-350 الجديدة أيضاً أنها مزودة بمرشّحات HEPA التي تعمل على إزالة 99.97% من البكتيرياوالفطريات والفيروسات العالقة بالهواء داخل المقصورة.