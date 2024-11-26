إقبال الشباب يرفع حجوزات رحلات السفن السياحية

كان ينظر إليها يوماً على أنها حكر على مستثمري البورصة والمتقاعدين، ولكن يبدو أن رحلات السفن السياحية تزدهر على خلفية حجوزات من جانب أشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.

وتظهر البيانات التي جمعها موقع «Trip.com» زيادة بواقع 344 % على أساس سنوي في الحجوزات حول العالم في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، وهي زيادة أرجعتها منصة حجز السفريات إلى الأشخاص الذين يريدون زيارة «مواقع مختلفة والمرور بتجارب متنوعة في رحلة واحدة».

وأضاف الموقع: «المسافرون الشباب في مقدمة هذا النمو»، مشيراً إلى أن الحجوزات من جانب جيل الألفية ارتفعت بواقع أكثر من 850 %.

وقالت المنصة:

«أما حجوزات المسافرين من جيل زد ارتفعت بواقع 450 %»، مضيفة أن «الفئات العمرية الأكبر أيضاً شهدت نمواً، بزيادة بواقع 112 % في الحجوزات من مواليد فترة الخمسينيات وبزيادة بواقع 400 % بين المواليد في فترة الثمانينيات».

وقال أحد المشغلين البارزين للرحلات بالسفن البحرية وهي شركة نورويجن كروز لاين، في 31 أكتوبر إنها حققت «إيرادات قياسية» خلال الربع الثالث من العام.

وقالت شركة كارنفال كروز لاين ومقرها ولاية فلوريدا الأمريكية في سبتمبر إن صافي دخلها ارتفع بواقع 60 % على أساس سنوي في الربع الثالث.

ولا يبشر هذا التطور بالخير لجهود مكافحة التغير المناخي بالوضع في الاعتبار أن الرحلات البحرية تسفر عن انبعاثات كربونية أكثر من الرحلات الجوية.