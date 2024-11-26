«الاتحاد»: أسطول يضم 110 طائرات والوصول إلى 90 وجهة في 50 دولة 2025

أعلنت الاتحاد للطيران إطلاق رحلات إلى 10 وجهات جديدة في يوم واحد، لتصل الشركة إلى أكثر من 90 وجهة في 50 دولة، مع أسطول يضم أكثر من 110 طائرات ستنقل نحو 20 مليون راكب على متنها في 2025.

وأعلن أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران – خلال إحاطة إعلامية بمقر الشركة في أبوظبي – أن الوجهات الجديدة هي: تونس العاصمة والجزائر العاصمة وأتلانتا وشيانغ ماي وهانوي وهونج كونج وكرابي وميدان وبنوم بنه وتايبيه.

وأضاف: «يمثل عام 2025 عامًا محوريًا للاتحاد، مع أكثر من 90 وجهة في أكثر من 50 دولة، وأسطول يضم أكثر من 110 طائرات - بما في ذلك طائراتنا الجديدة من طراز A321LR - لنرحب بأكثر من 20 مليون ضيف على متنها.

والأهم من ذلك، أنه سيدعمنا في جلب أكثر من مليون زائر إلى أبوظبي للاستمتاع بدولة الإمارات. وأوضح أن إطلاق 10 وجهات جديدة في يوم واحد يؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة تنمية شركة طيران ذات شبكة وجهات رائعة وخدمة عالمية المستوى وستكمّل الوجهات العشر التي تم الإعلان عنها اليوم الوجهات الجديدة التي أعلنت عنها الاتحاد للطيران في وقت سابق لعام 2025، وهي براغ ووارسو والعلمين.

وقال: تعكس هذه التوسعة التزامنا بالاستماع إلى ضيوفنا. وقد اخترنا بتأنٍ الوجهات التي تعكس التجارب والمغامرات والفرص التي تهمهم. ويسمح لنا هذا التوسع بالترحيب بمزيد من الزوار لاستكشاف أبو ظبي.

وتابع نيفيس: «ويدعم إطلاق الوجهات العشرة مطار زايد الدولي، الذي يتميز بعامل»الإبهار«والمساحة الواسعة لاستيعاب نمونا السريع، مما يعزز تجربة الضيوف الاستثنائية».

ومن المفترض أن يؤدي توسع الاتحاد للطيران إلى جلب عشرات الآلاف من الزوار الجدد مباشرة إلى أبوظبي، مما يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للسياحة الترفيهية والتجارية والثقافية.

كما ستوفر هذه الإضافة لمزيد من الضيوف فرصة الاستفادة من عرض التوقف المجاني من الاتحاد، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، حيث يمكن للمسافرين الذين يحجزون رحلاتهم مع الاتحاد للطيران إضافة إقامة فندقية مجانية لمدة ليلة أو ليلتين من مجموعة مختارة من الفنادق المتميزة في جميع أنحاء الإمارة.