الشركات الإماراتية تتسلم 23 طائرة جديدة من «بوينغ» بحلول نهاية أكتوبر

أظهرت جداول التسليم الصادرة عن «بوينغ» أن 5 شركات إماراتية تسلمت منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي، 23 طائرة جديدة، ما يشكل 69.6 % من إجمالي الطائرات التي سلمتها الشركة للناقلات في المنطقة، البالغ عددها 33 طائرة، في مؤشر يعكس استمرار خطط التوسع، وتحديث الأساطيل لدى شركات الطيران الإماراتية، وتعزيز حضورها في أسواق السفر والشحن العالمية. وتوزعت الطائرات المسلّمة على 5 شركات رئيسة، هي: «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«فلاي دبي»، و«دبي لصناعات الطيران»، إلى جانب شركة Aerotranscargo (FZE)، المتخصصة في خدمات الشحن الجوي.

وكشفت البيانات أن «طيران الإمارات» استلمت 3 طائرات شحن من طراز «بوينغ 777F»، المزودة بمحركات GE، خلال أشهر أبريل ومايو وأغسطس من عام 2025، في خطوة استراتيجية، تهدف إلى تعزيز قدرات الشركة في مجال الشحن الجوي.يأتي هذا التوسع ضمن خطة طموحة لـ «طيران الإمارات»، لتلبية الطلب المتزايد على نقل البضائع، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، حيث يمثل مركز دبي محوراً رئيساً للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، وتعكس هذه الاستثمارات التزام الشركة بدعم نمو التجارة العالمية، من خلال توفير حلول نقل شحن متطورة وسريعة وآمنة. من جانبها، سجلت «فلاي دبي» أكبر عدد من التسليمات في المنطقة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، حيث تسلمت 11 طائرات جديدة من طراز «737 ماكس»، مزودة بمحركات CF، ما يعكس التزام الشركة المستمر بتحديث أسطولها، وتعزيز قدراتها التشغيلية.

وتأتي هذه التسليمات في إطار استراتيجية متكاملة، تهدف إلى توسيع شبكة «فلاي دبي» الإقليمية والدولية، مع التركيز على الأسواق الناشئة التي تشهد نمواً سريعاً، خصوصاً في آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية، حيث تزداد حركة السفر الجوي بوتيرة ملحوظة، كما تتيح الطائرات الجديدة للشركة، زيادة عدد الرحلات إلى الوجهات الحالية، وفتح مسارات جديدة.أما «الاتحاد للطيران»، فقد تسلمت 4 طائرات جديدة من طراز 787-9، بمحركات GE، في أشهر يونيو ويوليو وسبتمبر 2025، ما يعكس استراتيجيتها في تشغيل طائرات حديثة وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وتعزيز رحلاتها الطويلة المدى، نحو وجهات جديدة في آسيا وأوروبا. كما سجلت «دبي لصناعات الطيران»، خطوة مهمة في تعزيز أسطولها خلال شهري فبراير ومارس 2025، حيث تسلمت 4 طائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس»، وذلك ضمن استراتيجيتها لتحديث أسطول التأجير، الذي يعد من بين الأكبر في المنطقة.

وتأتي هذه التسليمات في توقيت حيوي، يعكس الطلب المتزايد من شركات الطيران العالمية على الطائرات الحديثة والموفرة للوقود، لا سيما مع عودة حركة السفر الجوي إلى مستويات ما قبل الجائحة، وزيادة التوجه نحو الأساطيل الأكثر كفاءة بيئياً. وحصلت شركة «إيرو ترانسكارغو» على طائرة واحدة من طراز 777F، في أغسطس 2025، لتعزيز قدراتها التشغيلية في قطاع الشحن الجوي، الذي يشهد توسعاً متزايداً من الإمارات نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية.

ويعكس تسليم 23 طائرة جديدة حتى نهاية أكتوبر من 2025، متانة قطاع الطيران الإماراتي، واستمراره في الاستثمار بالطائرات الحديثة والصديقة للبيئة، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو الاستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية.