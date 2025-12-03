«طيران الإمارات» تحلّق بأطول رحلات العالم في 2025

تواصل شركة طيران الإمارات كتابة فصل جديد من قصتها العالمية في ربط المدن والقارات، بعد أن أصبحت ناقلة تربط الشرق بالغرب بأطول رحلات جوية منتظمة في العالم، لتؤكد مجدداً مكانتها رمزاً للقوة التشغيلية والريادة في قطاع الطيران المدني.

وبحسب بيانات شركة Cirium المتخصصة في تحليلات الطيران، تضم قائمة عام 2025 عشر رحلات مباشرة تتجاوز مسافتها 7400 ميل، وهي من الأطول في صناعة الطيران التجاري.

دبي إلى أوكلاند

وتتصدر رحلة دبي – أوكلاند في نيوزيلندا قائمة أطول خطوط «طيران الإمارات»، إذ تمتد لمسافة 8810 أميال، أي ما يعادل الطيران المتواصل لأكثر من 16 ساعة عبر نصف الكرة الأرضية.

ويتم تشغيل هذا الخط بطائرات إيرباص A380-800 يومياً على مدار العام، ما يجعله أطول خط تشغله شركة طيران بانتظام في العالم.

وتأتي بعد ذلك الرحلات إلى لوس أنجلوس وهيوستن وسان فرانسيسكو ودالاس فورت وورث، وكلها تتجاوز مسافة 8000 ميل، ما يجعل الولايات المتحدة السوق الأكبر للرحلات الطويلة في شبكة الناقلة.

كما تشمل القائمة رحلات إلى ميامي وأورلاندو في فلوريدا، وساو باولو في البرازيل، وسيدني وبريزبن في أستراليا، وجميعها رحلات يومية تُسير باستخدام طرازي A380 و777-300ER.

وتكمن قوة «طيران الإمارات» في إدارة واحدة من أكثر شبكات الطيران تعقيداً من حيث المدى والوجهات، بفضل التكامل بين طائرتي A380 و777-300ER.

فالطراز الأول يوفر راحة ومساحة استثنائية على الرحلات الطويلة، بينما يمنح الثاني كفاءة تشغيلية عالية بمدى يصل إلى 8480 ميلاً وسعة تقارب 400 مقعد.

وتشير تقديرات شركة AirInsight إلى أن تكلفة التشغيل في الساعة لكل مقعد تبلغ 44 دولاراً لطائرة 777، مقابل 50 دولاراً لطائرة A380، وهي أرقام تظهر مدى تفوق الكفاءة التشغيلية لهذين الطرازين، مقارنة بطائرات الجيل القديم مثل 747-400 التي تتجاوز كلفتها 90 دولاراً للمقعد في الساعة.

ورغم نجاح الأسطول الحالي، فإن «طيران الإمارات» بدأت فصلاً جديداً في تحديث طائراتها عبر إدخال إيرباص A350-900 التي تمتاز بمدى يصل إلى 9300 ميل وسعة 325 راكباً في ثلاث درجات.

وقد تسلمت الشركة حتى الآن 11 طائرة من هذا الطراز، على أن يكتمل تسليم 65 طائرة بحلول عام 2028، كما تنتظر الناقلة استلام طائرات بوينغ 787 دريملاينر والجيل الجديد 777-9، لتواكب أعلى معايير الكفاءة والانبعاثات المنخفضة.

دبي.. بوابة العالم

وبفضل شبكة رحلات طيران الإمارات المترابطة أصبح مطار دبي أكثر المطارات ازدحاماً في الرحلات الدولية وثاني أكثر مطارات العالم ازدحاماً في الرحلات الدولية والمحلية بعد مطار أتلانتا، ووجهة رئيسية لعبور ملايين المسافرين سنوياً بين الشرق والغرب.

وتمثل رحلات «طيران الإمارات» الطويلة جسوراً اقتصادية وسياحية وثقافية تربط الشعوب والأسواق وتجسد الرؤية الإماراتية في جعل دبي مركزاً عالمياً للحركة الجوية والتجارة والسياحة.



