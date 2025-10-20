أسرار السفر بالطائرات.. هذه الحقيبة الوحيدة التي تنجو من كل الصدمات

كشف عامل أمتعة في مطار دولي عن نصائح مهمة لحماية الحقائب من التلف أو الضياع أثناء الرحلات الجوية، مؤكدا أن اختيار النوع المناسب من الحقائب واتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة يمكن أن يقلل بشكل كبير من المخاطر.

وفي نقاش على منصة "ريدت"، سأل أحد المسافرين: "هل لديكم نصائح لتجنب فقدان الأمتعة أو تلفها؟ وما هي أفضل وأسوأ أنواع الحقائب؟".

وأجاب آدم، العامل في قسم الأمتعة بأحد المطارات، أن استخدام بطاقات الاسم يعد أحد الحلول الأساسية، وقال: "نرى الكثير من الحقائب التي تبدو متطابقة تماما على نفس الرحلة، لذا من المهم وضع بطاقة تحتوي على الاسم والعنوان لضمان التعرف على الحقيبة بسهولة".

وأضاف آدم أن استخدام أحزمة مميزة حول الحقائب يسهل أيضا التعرف عليها ويقلل من احتمالية خلطها مع حقائب أخرى.

وأكد أن أفضل حقيبة للسفر هي تلك المزودة بأربع عجلات جيدة، وبطانة ناعمة من الداخل، وغلاف صلب من الخارج، مشيرا إلى أن جودة العجلات تقلل من احتمالية تعرض الحقيبة للارتطام داخل عنبر الأمتعة، بينما تساعد البطانات على حماية الأغراض، وفقا لـ The Mirror US.

ومن جانب آخر، نصح خبير مطار آخر باستخدام علامات التتبع الإلكترونية مثل "AirTag"، موضحا أن هذه التقنية تتيح للمسافر معرفة موقع حقيبته بدقة، قائلا: "من المفيد متابعة وصول الحقيبة إلى الوجهة ومعرفة ما إذا كانت على ناقل الأمتعة، أو تُركت خلفك، أو ذهبت إلى مدينة خاطئة".

وفيما يخص اختيار نوع الحقيبة، أشار موظف سابق في إحدى شركات الطيران إلى أن الحقائب القماشية توفر كفاءة أكبر في استغلال المساحة في عنبر الأمتعة، لكنها قد تضغط الأغراض. أما الحقائب الصلبة، فهي الخيار الأمثل لحماية الأغراض الهشة، مثل الإلكترونيات أو الأواني الزجاجية، من الصدمات أثناء النقل.

كما سلط بعض العاملين الضوء على الظروف المناخية في عنابر الأمتعة، حيث كشف طيار سابق أن درجات الحرارة داخل العنابر قد ترتفع بحوالي 5 درجات مئوية أعلى من الخارج، وقد تصل أحيانا إلى 50 درجة مئوية خلال فصل الصيف.

وأوضح أن المفتاح للتعامل مع هذه الظروف هو استخدام تقنيات التحميل الصحيحة وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على النشاط والتركيز أثناء العمل.

تعد هذه النصائح، وفق الخبراء، أساسية للمسافرين الذين يسعون لحماية أمتعتهم وضمان وصولها سليمة إلى وجهتها، سواء كانوا يستخدمون الحقائب الصلبة أو القماشية، إضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تتبع مواقع الحقائب.

يؤكد الخبراء أن الاستثمار في حقيبة عالية الجودة واتباع بعض الاحتياطات البسيطة يمكن أن يحمي المسافرين من العديد من المشكلات الشائعة، ويجعل تجربة السفر أكثر راحة وأمانا.