خطأ مدته ثانيتان فقط.. يرتكبه ملايين المسافرين في المطارات يضيع حقائبهم

كشف عامل في مطار دولي بالولايات المتحدة عن خطأ شائع يرتكبه كثير من المسافرين دون أن يدركوا عواقبه، وقد يؤدي إلى فقدان أمتعتهم أو تأخر وصولها إلى الوجهة الصحيحة. الخطأ، بحسب العامل، لا يستغرق أكثر من ثانيتين لتجنّبه، لكنه قد يكلّف المسافر ساعات أو أياما من الانتظار لاستعادة حقيبته.

وفي مقطع فيديو نشره مطار "أونتاريو الدولي" بولاية كاليفورنيا عبر منصة "تيك توك"، أوضح الموظف أن السبب في كثير من حالات ضياع الأمتعة يعود إلى ملصقات الرموز الشريطية القديمة (الباركود) التي تبقى ملتصقة على الحقائب من رحلات سابقة.

وقال العامل في الفيديو: "لنفترض أنك سافرت مؤخراً على متن خطوط أمريكان إيرلاينز، والآن تسافر على متن ساوث ويست، (القصد أنك سافرت على شركات طيران مختلفة في وقت قصير) إذا بقيت ملصقات الرحلة القديمة على حقيبتك، فهناك احتمال أن يقوم النظام الآلي بمسح الباركود القديم بدلاً من الجديد، ما يجعل حقيبتك تُرسل إلى الوجهة الخطأ".

وأضاف الموظف أن أنظمة فرز الأمتعة في المطارات تعتمد على قراءة الرموز الشريطية لتحديد الطائرة التي ستُنقل إليها الحقيبة، وبالتالي فإن أي بقايا من ملصقات سابقة يمكن أن تُربك النظام الإلكتروني وتوجّه الأمتعة إلى سير مختلف أو طائرة أخرى.

تحذير العامل أثار تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد موظفون من مطارات أخرى أنهم يواجهون المشكلة نفسها. وعلّق موظف من مطار "ميلووكي ميتشل الدولي" قائلاً: "لدينا نفس المشكلة في نظام السيور لدينا، رجاءً أزيلوا تلك الملصقات قبل السفر!".

في المقابل، شكك بعض المعلقين في صحة التحذير، واعتبروا أن المطار يبالغ في وصف المخاطر، إلا أن إدارة المطار ردّت قائلة إن إزالة الملصقات القديمة "تضمن أن تكون الأمتعة مرتبطة برحلتها الصحيحة".

ويقول خبراء في قطاع الطيران إن هذا الخطأ البسيط يعدّ من أكثر أسباب فقدان الأمتعة شيوعا، خصوصا في المواسم المزدحمة.

وأشاروا إلى أن المسافرين يمكنهم تفادي المشكلة بسهولة عبر تفقد حقائبهم قبل تسجيلها وإزالة أي ملصقات أو رموز سابقة.

وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، فإن نسبة الأمتعة التي تتأخر أو تُفقد عالميا لا تزال منخفضة نسبيا، لكنها ترتفع بشكل ملحوظ خلال فترات الذروة مثل الصيف والأعياد. وغالبا ما يكون السبب تقنيا يتعلق بأنظمة التعقب أو أخطاء بشرية أثناء الفرز.

ويختتم العامل نصيحته بالقول: "الأمر لا يحتاج أكثر من ثانيتين، فقط تأكد من إزالة أي ملصقات قديمة عن حقيبتك قبل تسليمها. هذا الفعل الصغير قد يمنع كثيرا من الإزعاج لاحقا".

تحوّل هذا التحذير البسيط إلى نصيحة ذهبية للمسافرين، خاصة مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الآلية في إدارة الأمتعة بالمطارات الحديثة. فمجرد انتباه بسيط قبل الرحلة قد يكون الفارق بين حقيبة تصل معك، وأخرى تضل طريقها إلى قارة أخرى.