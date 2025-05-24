حيلة ذكية.. كيف تحصل على حقيبتك أولاً في المطارات؟

يعاني كثير من المسافرين من القلق مع بداية رحلتهم، بدءاً من إجراءات التفتيش الأمني، مروراً بسياسات الوزن، ووصولاً إلى شبح فقدان الحقائب، ولا يكتمل الشعور بالراحة إلا عند رؤية الحقيبة وهي تدور بأمان على سير الأمتعة.

ويزداد التوتر عند الخوف من أن يلتقط شخص آخر حقيبتك بالخطأ، وهو أمر ليس نادراً في المطارات المزدحمة.

لكن هل هناك طريقة مضمونة تجعل حقيبتك تخرج أولاً على السير، فتغادر المطار سريعاً وتبدأ رحلتك من دون تأخير.

بحسب موقع Escape، هناك حيلة مجربة يوصي بها خبراء السفر، وقد تضع حقيبتك في طليعة الحقائب التي تصل إلى السير بعد الهبوط، إذ يكمن السر، ببساطة، في تسجيل الحقيبة في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق كاونتر الشحن.

"توماس لو شيوتو"، موظف في أحد المطارات، أوضح في تصريحات لصحيفة Belfast Live أن "أفضل وقت لتسجيل الحقيبة هو في نهاية فترة التسجيل، لأن الحقائب تُرتب على عربات الشحن من الأمام إلى الخلف، وغالباً ما تُفرغ الحقائب الأخيرة أولاً".

لكن توقيت الشحن ليس العامل الوحيد المؤثر. فبعض شركات الطيران، مثل "دلتا" في مطار هيثرو بلندن، تقوم بفرز الأمتعة داخل "حاويات" ضخمة وفقاً للوزن والحجم، ما يؤثر بدوره على ترتيب التفريغ.

أما في الطائرات الصغيرة ذات الممر الواحد، فتُحمّل الحقائب يدوياً دون استخدام حاويات، حيث تُخزن في منطقة خاصة قبل تحميلها، وهنا قد يكون تسجيل الأمتعة مبكراً في صالحك، لأن الحقائب الموضوعة أولاً تكون أقرب إلى باب الشحن وتُفرغ أولاً عند الوصول.

وهناك أيضاً خدعة بسيطة يلجأ إليها بعض المسافرين، وضع ملصق "قابل للكسر" على الحقيبة. فوفقاً لموقع News.com.au، عادة ما تتعامل فرق الشحن بحذر مع هذه الحقائب، وتقوم بتحميلها في آخر العربة لتفادي تعرضها للتلف، ما يجعلها أيضاً من أوائل الحقائب التي تُفرغ بعد الهبوط.

وينصح الخبراء بمراعاة إزالة أي ملصقات قديمة لتجنب التباس الموظفين، كما يُفضل وضع علامات مميزة أو استخدام ألوان ملفتة لتسهيل العثور على الحقيبة.

لكن إن كنت ترغب في تجنب الانتظار تماماً، فإن الخيار الأفضل هو السفر بحقيبة يد فقط، مع ضرورة الالتزام بالأبعاد والأوزان التي تحددها كل شركة طيران.

عادةً، يجب أن تتسع "الحقيبة الشخصية" أسفل المقعد أمامك، وألا تتجاوز 40×30×20 سم، أما حقيبة الكابينة، فتُخزن في الخزانة العلوية، ويُشترط ألا يزيد وزنها على 10 كغ، وأبعادها عن 56×45×25 سم.

في المملكة المتحدة، تعتبر الخطوط الجوية البريطانية الأكثر سخاءً، إذ تسمح للمسافرين ضمن الدرجة الاقتصادية بحمل حقيبة كابينة يصل وزنها إلى 23 كغ بالإضافة إلى حقيبة صغيرة مجاناً، كما تقدم شركات مثل Jet2 وVirgin Atlantic سياسة مشابهة.

وفي النهاية، فإن قليل من التخطيط الذكي قد يجنبك الكثير من الانتظار، سواء عبر توقيت التسجيل بدقة، أو استخدام الحيل المعروفة، أو السفر بحقيبة يد فقط.