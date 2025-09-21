شركة طيران تتجسس على ركابها… الذكاء الاصطناعي يحدد ثمن تذكرتك قبل أن تعرف!

بدأت شركة دلتا للطيران الأمريكية استخدام نظام ذكاء اصطناعي جديد لتحديد أسعار تذاكرها بناءً على البيانات الشخصية لكل مسافر، في خطوة غير مسبوقة قد تعيد تشكيل صناعة الطيران، ويهدف هذا النظام إلى تقدير ما قد يكون المسافر مستعداً لدفعه في الوقت الفعلي، مما يمكّن الشركة من زيادة الإيرادات من خلال التسعير الديناميكي والفردي.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة، غلين هاونستاين، أن دلتا تعمل على إعادة تصميم نموذج التسعير التقليدي ليصبح أكثر تخصيصاً. ويعتمد النظام على تحليل كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي لتوقع الأسعار التي قد يقبل بها المسافر، مع خطط لتغطية 20% من التذاكر بنهاية العام، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنةً بالأشهر الماضية، وفقا لموقع rudebaguette.

لكن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً بين خبراء الصناعة وجماعات حماية المستهلك. ويشير النقاد إلى أن التسعير الفردي قد يؤدي إلى نتائج تمييزية، إذ قد تعتمد الخوارزميات على بيانات يمكن أن تعزز الانحيازات القائمة، مثل الرمز البريدي أو سجل التصفح.

ووصف بعض الخبراء الممارسات الجديدة بأنها شكل من "اختراق العقل" لمحاولة قياس استعداد المستهلكين للدفع، فيما وصفتها السيناتور الأمريكية روبن جاليغو بأنها "تسعير استغلالي".

ويحذر خبراء من أن أنظمة التسعير الغامضة قد تنتهك قوانين مكافحة التمييز، حتى لو لم يكن ذلك مقصوداً، كما أن غياب سجل عام للأسعار يعقد مراقبة العدالة في التسعير. وقد يستفيد المسافرون الأثرياء ذوو البيانات الوفيرة من انخفاض الأسعار، بينما يواجه آخرون تكاليف أعلى.

في المقابل، يمكن للمسافرين محاولة الحصول على صفقات أفضل من خلال استخدام شبكات VPN ومسح الكوكيز، إلا أن هذه الاستراتيجيات قد توفر حلولاً مؤقتة فقط. ومع دمج برامج الولاء مع التسعير الشخصي، قد يُضطر الركاب لتسجيل الدخول للحصول على المزايا، ما يقلل من مستوى الخصوصية.

يمثل اعتماد دلتا للطيران على التسعير المدعوم بالذكاء الاصطناعي نقطة تحول في صناعة الطيران، حيث يوازن بين فرص زيادة الإيرادات وتحسين الكفاءة، وبين المخاطر المتعلقة بالخصوصية والعدالة. ويطرح هذا التطور تساؤلات حول مدى قدرة الجهات التنظيمية على مراقبة تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق المستهلكين ومستقبل السفر الجوي.

من جانب آخر، أصيب ثلاثة من مضيفي شركة دلتا الجوية بجروح طفيفة بعد أن واجهت رحلتهم الليلية من كيتو، الإكوادور، إلى أتلانتا اضطرابات جوية متوسطة. وقد واصلت الطائرة رحلتها دون مشاكل إضافية، وهبطت بسلام في أتلانتا حيث تم فحص المضيفين المصابين. ولم يُصب أي من الركاب بأذى. وأكدت الشركة أن السلامة تظل الأولوية القصوى، وأن الطواقم مدربة على التعامل مع اضطرابات الهواء وتأمين المقصورة بسرعة.