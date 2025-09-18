ثورة في إجراءات السفر بالطائرة.. إلغاء قاعدة تفتيش استمرت 20 عاماً

أعلنت إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) عن تعديل كبير في إجراءاتها الأمنية بمطارات الولايات المتحدة، حيث ألغت إلزام الركاب خلع أحذيتهم عند نقاط التفتيش، بعد ما يقرب من عقدين من العمل بهذه القاعدة المثيرة للجدل. ويأتي هذا التغيير بعد إعلان وزارة الأمن الداخلي في يوليو الماضي، ويتيح لمعظم المسافرين المرور بأحذيتهم طالما لم تُطلق أجهزة الكشف أي إنذار.

وكانت قاعدة خلع الأحذية قد فرضت لأول مرة عام 2006، عقب 5 سنوات من محاولة التفجير الفاشلة التي قام بها ريتشارد ريد المعروف باسم "مفجر الحذاء"، حين حاول تفجير مواد متفجرة أخفاها داخل حذائه على متن رحلة جوية عام 2001، ومنذ ذلك الوقت أصبح خلع الأحذية إجراءً روتينياً لجميع الركاب، بغض النظر عن نوع الحذاء، وفقا لموقع unionrayo.

ومع تطبيق التغيير الجديد، أوضحت إدارة TSA أن بعض أنواع الأحذية ما زالت تسبب مشكلات عند أجهزة المسح وتتطلب خلعها، ومن أبرزها: الأحذية المزودة بتعزيزات معدنية مثل أحذية السلامة ذات رؤوس فولاذية، أو الأحذية ذات النعل السميك أو المبطّن بشكل كبير، والتي تصعب قراءة محتواها على أجهزة الكشف. كما أن المطارات الصغيرة التي تستخدم بوابات كشف قديمة ستستمر في طلب خلع الأحذية عند بعض المسافرين.

وتنصح إدارة TSA المسافرين باختيار أحذية مريحة وبسيطة عند السفر، مثل الأحذية الرياضية أو الصنادل في حال كان الطقس مناسبا، لتجنب أي تأخير عند نقاط التفتيش. وأكدت المتحدثة باسم TSA، ليزا فاربستين، أن على الركاب الاستمرار في الوصول قبل الرحلات الداخلية بساعتين وقبل الرحلات الدولية بثلاث ساعات، خاصة في أوقات الذروة، إذ يمكن أن تحدث تأخيرات غير متوقعة.

ويمثل هذا التعديل جزءا من سلسلة تغييرات أوسع في إجراءات TSA خلال عام 2025، بما في ذلك مراجعة قائمة الممنوعات وإعادة النظر في قاعدة "100 مل" الخاصة بالسوائل، بالإضافة إلى استخدام أجهزة التصوير المتقدمة القادرة على كشف المواد دون الحاجة لخلع الكثير من الملابس أو الإكسسوارات.

ويعتبر الخبراء والمراقبون أن هذا التغيير يشكل ارتياحا حقيقيا للمسافرين الدائمين، إذ يقلل من الطوابير والتوتر ويجعل تجربة السفر أكثر سلاسة، رغم أن الأولوية تبقى دائما للأمن والسلامة. وفي حال أطلقت أي أجهزة كشف إنذارا، سيظل الركاب مطالبين بالامتثال لإجراءات التفتيش المعتادة، بما في ذلك خلع الحذاء عند الضرورة.

يؤكد مسؤولون أن الهدف من التعديلات هو تسهيل عملية السفر دون التنازل عن الأمن، وهو ما ينعكس في اعتماد تقنيات حديثة تسمح بالكشف عن المواد الخطرة بدقة أكبر وبأقل قدر ممكن من الإزعاج للمسافرين. ويأمل الركاب أن تكون هذه البداية لمزيد من التسهيلات المستقبلية التي تجعل تجربة السفر أقل إجهادا وأكثر راحة، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان.

رحلة الركاب اليوم أصبحت أكثر سهولة، لكن يبقى الالتزام بالإجراءات الأمنية ضرورة قصوى، ويُنصح دائما بارتداء أحذية مريحة وخالية من المعادن لتجنب أي تعطيل عند نقاط التفتيش.