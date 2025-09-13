"رباط السوستة".. تحذير من خدعة غير فعّالة في المطارات

تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوميا مئات الحيل الخاصة بالسفر والتي تمني المسافرين بتسهيل التعبئة وتأمين الحقائب، من استخدام مكعبات الضغط لتوفير المساحة إلى إدخال أجهزة تتبع ذكية داخل الأمتعة، إلا أن إحدى هذه الحيل الحديثة، التي تقضي باستخدام رباط بلاستيكي (Zip Tie) لتأمين سوستة الحقيبة، وُصفت بأنها "عديمة الفائدة" من قبل عامل مطار أمريكي.

الفيديو الذي أثار الجدل نشرته مؤثرة أمريكية على حسابها في إنستغرام، حيث استعرضت سلسلة من حيل الأمان السريعة والاقتصادية، وكان من بينها خدعة ربط السوستة بالرباط البلاستيكي، وحظي الفيديو بمئات الآلاف من المشاهدات خلال وقت قصير، لكنه قوبل بردود فعل نقدية واسعة من العاملين في صناعة الطيران، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

في التعليقات، كتب أحد العاملين في المطار، وهو عامل حقائب في الولايات المتحدة، قائلاً: "كعامل على منصة حمل الحقائب، هذا مضحك جدا! لا تربط سوستة حقيبتك بالرباط أو القفل، فإذا انفتحت الحقيبة، لن يكون لدينا وسيلة لإنقاذ أغراضك".

وفي فيديو لاحق نشره علي على صفحته أوضح أن ربط السوستة بالرباط البلاستيكي قد يزيد من خطر فقدان الأمتعة، موضحا أن الحقيبة قد تتعرض للتلف أثناء النقل، مثل سقوطها أو اصطدامها أثناء التحميل، ما يؤدي إلى انفتاح السوستة.

وأضاف: "في معظم الحالات يمكننا إعادة حشو الأغراض بسرعة وإعادة غلق السوستة لمنع المزيد من الخسائر، لكن عند ربط السوستة بالأربطة أو الأقفال يصبح ذلك مستحيلًا بدون أدوات، والحقيبة ستظل مفتوحة".

وحذر العامل من أن "الخطر دائمًا موجود" فيما يتعلق بسرقة الأشياء الثمينة، خاصة مع تواصل العديد من العاملين في المطار مع أمتعة الركاب. وأوضح أن أي أغراض قيمة، مثل المجوهرات والإلكترونيات والعطور ومنتجات النظافة الشخصية والأحذية وحتى الملابس الداخلية، تُصطحب معه على الطائرة، بينما تظل الملابس وباقي الأغراض تحت الطائرة.

يُبرز هذا التحذير فجوة بين النصائح التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والواقع العملي لإدارة الأمتعة في المطارات، مشيرا إلى أن الحيل المبتكرة لا تعني بالضرورة أنها آمنة أو فعّالة. وختم العامل تصريحاته بالقول: "قد تبدو هذه الحيل مفيدة على الورق، لكنها على أرض الواقع قد تؤدي إلى فقدان الأغراض بدلا من حمايتها".

من جانب آخر، أعلنت شركة رايان إير، مؤخراً، عن تغيير مفاجئ في قواعد حمل الأمتعة على متن طائراتها، وذلك بعد أن قامت بتوزيع أدوات قياس الحقائب الجديدة في جميع وجهاتها الـ235، يأتي هذا التغيير بعد سنوات من الانتقادات التي طالت سياسة الشركة الصارمة بشأن الأمتعة، والتي كانت تفرض غرامات مالية على الركاب الذين تتجاوز حقائبهم الحد المسموح به.

وسيتمكّن المسافرون من حمل حقيبة شخصية أكبر مجانا على متن الطائرة، بأبعاد 40 × 30 × 20 سم، أي أكبر بنسبة 33% مقارنة بالحد المسموح به وفق معايير الاتحاد الأوروبي، الذي كان يبلغ سابقا 40 × 20 × 25 سم. وأكدت الشركة أن الحقيبة الجديدة لا تزال يجب أن تتسع تحت المقعد الأمامي، لكنها تمنح الركاب مساحة إضافية دون زيادة الرسوم، وفقا لـ Irish Mirror.