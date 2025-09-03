خبير سياحة يكشف عن حيلة بسيطة لحجز تذاكر طيران بأسعار منخفضة

كشف خبير سياحي عن طريقة سهلة يمكن أن تساعد المسافرين على الحصول على تذاكر طيران أرخص، في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف السفر والإقامة.

أوضح ريتشارد إدواردز، الرئيس التنفيذي لشركة Vibra Media، أن كثيرا من المسافرين يبحثون عن تذاكر الطيران بالطريقة نفسها في كل مرة، رغم أن شركات الطيران تعتمد نظام تسعير ديناميكي يتغير باستمرار. وأشار إلى أن هذا النمط التقليدي من البحث يؤدي غالبا إلى دفع أسعار أعلى، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وأوضح إدواردز أن بعض المواقع تراقب طلبات البحث، ما قد يؤدي إلى رفع الأسعار إذا لاحظت اهتماما متزايدا بخط سير محدد. ولتفادي ذلك، ينصح باستخدام ميزة Explore في خدمة Google Flights.

وقال: "ادخل مدينة المغادرة واترك خانة الوجهة فارغة، ثم اعرض النتائج على الخريطة. ستظهر أمامك أسعار الرحلات لعشرات الوجهات، ما يتيح لك اختيار الوجهة الأنسب من حيث التكلفة".

كما شدد على أهمية تفعيل خاصية التنبيهات لتلقي إشعارات بانخفاض الأسعار، مشيرا إلى أنه ساعد صديقا على توفير نحو 260 جنيها إسترلينيا في رحلة إلى إيطاليا باستخدام هذه الطريقة.

وفي السياق نفسه، قدّم الخبير المالي كاسبر أوبالا، من شيكاغو، نهجا آخر لتوفير تكاليف السفر، حيث قال إنه تمكن من حجز تذكرة قيمتها الأصلية 1050 دولارا مقابل 92 دولارا فقط، مستخدما ChatGPT الذي وصفه بـ"وكيل السفر الجديد". ويطرح أوبالا بانتظام نصائح مالية عبر منصاته الرقمية لمساعدة المتابعين على خفض تكاليف السفر والعطلات.