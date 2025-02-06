رائدا ناسا "العالقان" في الفضاء منذ 8 أشهر يواجهان أزمة خطيرة

اضطر رائدا الفضاء التابعان لوكالة ناسا، سونيتا "سوني" ويليامز وباري "بوتش" ويلمور، واللذان علقا في محطة الفضاء الدولية منذ يونيو 2024، إلى اتباع روتين يومي لمواجهة تحديات صحية خطيرة ناجمة عن البقاء لفترات طويلة في الفضاء. وقد تحولت رحلتهما التي كانت مُخططًا أن تستغرق ثمانية أيام فقط إلى إقامة ممتدة بسبب مشكلات فنية في الكبسولة الفضائية التابعة لشركة بوينغ، ما حال دون عودتهما إلى الأرض.

على الرغم من الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسريع عملية إنقاذهما، بما في ذلك طلبه من إيلون ماسك وشركة سبيس إكس التدخل لاستعادتهما، إلا أن الرائدين ما زالا ينتظران العودة إلى الأرض. وقد واجه الثنائي ظروفًا صعبة خلال هذه الفترة، حيث قضيا أعيادًا مثل عيد الشكر وعيد الميلاد بعيدًا عن عائلاتهما، واضطرا إلى الاعتماد على موارد محدودة، بما في ذلك استخدام أنظمة إعادة تدوير المياه التي تحول البول إلى مياه صالحة للشرب.

كما أثارت صورهما الأخيرة، التي أظهرت تغيرات في مظهرهما الجسدي، مخاوف حول صحتهما، إلا أن ناسا أكدت أن هذه التغيرات طبيعية نتيجة للبقاء في الفضاء لفترة طويلة، حيث يتفاعل الجسم مع انعدام الجاذبية والتمارين الرياضية المكثفة.

وأوضحت ويليامز أنها وزميلها يمارسان التمارين الرياضية بانتظام باستخدام معدات مثل الدراجة الثابتة، جهاز الجري، وأجهزة رفع الأثقال، مما ساعد في تغيير بنية أجسامهما.

وأضافت ويليامز: "لقد أصبح فخذاي أضخم قليلاً بسبب تمارين القرفصاء ورفع الأثقال التي نقوم بها بانتظام"، هذه التمارين ليست مجرد نشاط روتيني، بل هي ضرورية لتجنب مشكلة صحية كبيرة يعاني منها رواد الفضاء، وهي فقدان كثافة العظام بسبب انعدام الجاذبية، وهي حالة تُعرف علميًا باسم "هشاشة العظام الناجمة عن عدم الاستخدام".

في ظل انعدام الجاذبية، تصبح العظام أضعف تدريجيًا، ما يعرض رواد الفضاء لخطر الكسور عند عودتهم إلى الأرض. ولذلك، يحرص الثنائي على ممارسة التمارين لمدة ساعتين يوميًا باستخدام طرق متنوعة للحفاظ على صحة عظامهما وعضلاتهما.

كما أشارت ويليامز إلى أنها تحاول "تذكر كيفية المشي" استعدادًا لعودتها إلى الأرض، وهو ما يسلط الضوء على مدى صعوبة تكيف الجسم مع الانتقال بين بيئة انعدام الجاذبية في الفضاء والجاذبية الأرضية.