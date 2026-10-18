5 دول بلا مطارات.. كيف تصل إليها؟

في مفارقة جغرافية لافتة، تستقبل خمس دول أوروبية زوارا من مختلف أنحاء العالم، رغم عدم امتلاكها مطارات تجارية اعتيادية تتيح الوصول إليها برحلات جوية مباشرة. وتفرض هذه الخصوصية على المسافرين الهبوط في دول مجاورة، ثم استكمال رحلتهم بالقطار أو الحافلة أو السيارة، في تجربة تجمع بين السفر واكتشاف المناظر الطبيعية والوجهات الأوروبية المحيطة.

وتضم القائمة أندورا، وليختنشتاين، وموناكو، وسان مارينو، ومدينة الفاتيكان، وفق تقرير نشره موقع «euronews»، مستعرضا طرق الوصول إلى هذه الدول الصغيرة وأبرز ما يميزها.

أندورا.. بين فرنسا وإسبانيا

تقع أندورا في جبال البرانس، بين فرنسا وإسبانيا، وتشتهر بمنتجعات التزلج والمناظر الجبلية والبحيرات والمسارات الطبيعية. ونظرًا إلى عدم امتلاكها مطارا تجاريا خاصا بها، يعتمد الزوار على المطارات القريبة في البلدين المجاورين، ثم يستكملون الرحلة برا.

وتُعد برشلونة إحدى نقاط الانطلاق المناسبة، إذ يمكن الوصول من المدينة الإسبانية إلى أندورا بحافلة مباشرة تستغرق الرحلة بها نحو ثلاث ساعات.

موناكو

موناكو.. الوصول عبر الريفييرا الفرنسية

تقع إمارة موناكو على ساحل البحر المتوسط، بالقرب من مدينة نيس الفرنسية، وتشتهر بكازينوهاتها وسياراتها الفاخرة وسباقات السيارات. ولا تمتلك الإمارة مطارًا تقليديًا خاصًا بها، لذا يستخدم المسافرون مطار نيس كوت دازور، الذي يبعد نحو 30 كيلومترًا، قبل الانتقال إلى موناكو برًا. كما يمكن الوصول إليها بالقوارب من مدن ساحلية قريبة.

سان مارينو.. وجهة تحيط بها إيطاليا

تقع سان مارينو داخل الأراضي الإيطالية، على سفوح جبل تيتانو، وتُعد من أقدم الجمهوريات في العالم. ويمكن للزوار الوصول إليها عبر مطارات إيطالية قريبة، ثم متابعة الرحلة برا. وتضم البلاد مركزا تاريخيا مدرجا على قائمة التراث العالمي لليونسكو، إلى جانب ثلاثة حصون بارزة تطل على الجبال والمناطق المحيطة.

الفاتيكان.. دولة داخل روما

تُعد مدينة الفاتيكان أصغر دولة مستقلة في العالم، وتقع بالكامل داخل العاصمة الإيطالية روما. ونظرا إلى مساحتها التي تبلغ نحو 44 هكتارًا، يصل الزوار إليها عبر مطاري روما، فيوميتشينو أو تشامبينو، ثم يستخدمون وسائل النقل داخل المدينة. ويُعد الوصول إليها من محطة روما تيرميني بالقطار ووسائل النقل المحلية خيارا متاحا.

ليختنشتاين.. رحلة عبر جبال الألب

تقع ليختنشتاين بين سويسرا والنمسا، وتتميز بطبيعتها الجبلية وهدوئها. ولا تمتلك مطارا خاصا بها، لذا يعتمد المسافرون على مطارات الدول المجاورة، ولا سيما مطار زيورخ، ثم يستكملون الرحلة بالقطار أو الحافلة.