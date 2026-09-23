طيران الإمارات تحوّل «A380» إلى أيقونة للفخامة

في الوقت الذي اتجهت فيه كبرى شركات الطيران العالمية إلى تقليص الاعتماد على الطائرات العملاقة ذات الطابقين، اختارت طيران الإمارات مساراً مختلفاً، وحوّلت طائرة «إيرباص A380» من تحدٍ تشغيلي إلى أحد أبرز عناصر هويتها، مستفيدة من قدراتها الهندسية في تقديم تجربة سفر واسعة ومميزة، خصوصاً في الدرجة السياحية الممتازة.

وبينما أخرجت شركات عالمية طائراتها العملاقة من الخدمة خلال جائحة «كوفيد 19»، وقلصت أخرى اعتمادها عليها، واصلت طيران الإمارات الاستثمار في هذا الطراز، ليصبح جزءاً أساسياً من استراتيجيتها طويلة الأجل.

وتمتلك الناقلة نحو 116 طائرة A380 ضمن أسطولها، مع تشغيل نحو 87 طائرة منها، ما يجعلها أكبر مشغل لهذا الطراز على مستوى العالم.

ولا يرتبط رهان الناقلة على الطائرة العملاقة بحجم الأسطول فقط، بل بالمساحة التي توفرها هندستها الداخلية. فـ A380 تتمتع بأوسع مقصورة ركاب في تاريخ الطيران التجاري، وهو ما أتاح لطيران الإمارات مساحة أكبر لإعادة تصميم المقصورات وتوزيع المقاعد مقارنة بالطائرات الحديثة ذات البدن الأضيق.

ويصل عرض أرضية الطابق الرئيسي في A380 إلى نحو 5.9 أمتار، وهي مساحة وفرت للناقلة مرونة أكبر في هندسة المقاعد وتوزيعها.

وتبرز أهمية هذه الميزة مع الدرجة السياحية الممتازة، التي تتطلب مساحة إضافية للمقاعد ومسافات أوسع بين الركاب، بما يسمح بتقديم مستوى أعلى من الراحة دون التضحية بعدد المقاعد بالدرجة نفسها التي قد تفرضها طائرات البدن الضيق.

ومع استمرار تحديث الأسطول، تبدو العلاقة بين طيران الإمارات

وA380 نموذجاً مختلفاً في صناعة الطيران: طائرة اعتبرتها شركات عدة خياراً يصعب استدامته، بينما وجدت فيها الناقلة الإماراتية مساحة لإعادة ابتكار تجربة السفر واستثمار مزاياها الهندسية والتجارية على المدى الطويل.