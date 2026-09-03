طيران الإمارات تعيد تشغيل «A380» إلى أوساكا اليابانية

عادت طائرة إيرباص A380 التابعة لطيران الإمارات إلى أجواء اليابان مجدداً، مع استئناف تشغيل الطائرة العملاقة على خط دبي – أوساكا، في خطوة تعكس استمرار تعافي شبكة الشركة وتعزيز طاقتها الاستيعابية على الوجهات ذات الطلب المرتفع.

وتأتي عودة A380 إلى أوساكا بعد غياب استمر 185 يوماً، لتعيد واحدة من أكثر طائرات الركاب شهرة إلى هذا الخط الحيوي بين الإمارات واليابان.

وكانت طيران الإمارات قد بدأت تشغيل خط دبي–أوساكا في عام 2002، بينما دخلت طائرة A380 الخدمة على هذا المسار لأول مرة في 2018.

وتشغل طيران الإمارات الرحلة EK316 من مطار دبي الدولي إلى مطار كانساي الدولي في أوساكا يومياً، حيث تغادر دبي عند الساعة 3:00 صباحاً وتصل إلى أوساكا عند الساعة 5:15 مساءً.

أما رحلة العودة EK317 فتغادر أوساكا عند الساعة 11:45 مساءً، وتصل إلى دبي عند الساعة 4:35 صباحاً في اليوم التالي.

وتؤكد عودة الطائرة العملاقة إلى كانساي أهمية السوق اليابانية بالنسبة لطيران الإمارات، كما تعكس استمرار الشركة في إعادة طائرة A380 إلى وجهاتها الرئيسية حول العالم.

ومع استئناف رحلات A380 إلى أوساكا، تواصل طيران الإمارات تعزيز عملياتها في اليابان، إلى جانب خدماتها إلى طوكيو ناريتا وطوكيو هانيدا، بما يوفر للمسافرين خيارات أوسع للسفر بين اليابان ودبي ومنها إلى مختلف الوجهات ضمن شبكة الناقلة العالمية.