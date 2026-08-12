احذر تركها في حقيبتك.. خطأ بسيط يؤخر وصول أمتعتك

قد يهتم المسافر بتجهيز جواز السفر وتذاكر الطيران والتأكد من وزن حقيبته، لكنه قد يغفل عن تفصيل صغير في أمتعته يمكن أن يسبب ارتباكًا أثناء عملية فرز الحقائب، وهو ترك بطاقات الأمتعة والملصقات القديمة على الحقيبة.

وتحمل بطاقات الأمتعة معلومات ورموزا مرتبطة بالرحلة والمطار الذي تتجه إليه الحقيبة، لذلك فإن الاحتفاظ ببطاقات الرحلات السابقة قد يزيد احتمالات حدوث التباس أثناء التعامل مع الأمتعة.

لماذا يجب إزالة بطاقات الأمتعة القديمة؟

عند تسجيل الحقيبة، تحصل على بطاقة جديدة تتضمن معلومات الرحلة الحالية، وتُستخدم هذه البيانات في عملية فرز الأمتعة وتوجيهها إلى الرحلة الصحيحة.

أما وجود بطاقات أو ملصقات من رحلات سابقة، خصوصا تلك التي تحمل رموز مطارات مختلفة، فيمكن أن يجعل الحقيبة أكثر صعوبة في التمييز، كما قد يؤدي إلى ارتباك عند التعامل معها.

وتشير تقارير سفر إلى أن إزالة هذه البطاقات بعد كل رحلة تعد من الخطوات البسيطة التي تساعد على تجنب الالتباس أثناء نقل الأمتعة.

لا تترك ملصقات الرحلات السابقة

ولا تقتصر المشكلة على بطاقة الأمتعة الكبيرة التي تُثبت عادة في مقبض الحقيبة، إذ قد تبقى أيضًا ملصقات صغيرة توضع على جانب الحقيبة أو سطحها بعد رحلات سابقة.

وقد تحتوي هذه الملصقات على رموز أو بيانات مرتبطة بوجهات سابقة، ولذلك من الأفضل إزالة جميع الملصقات القديمة قبل التوجه إلى المطار.

صوّر حقيبتك قبل تسجيلها

ومن الإجراءات المفيدة التي ينصح بها خبراء السفر التقاط صور واضحة للحقيبة قبل تسليمها لموظف شركة الطيران.

ويُفضل أن تظهر الصورة شكل الحقيبة ولونها وأي علامات مميزة عليها، لأن هذه التفاصيل يمكن أن تساعد في التعرف إليها إذا تأخرت الأمتعة أو لم تصل مع الرحلة.

كما يمكن الاحتفاظ بصورة لمحتويات الحقيبة، وهو ما قد يكون مفيدا عند تقديم مطالبة في حال فقدان الأمتعة.

بطاقة تعريف إضافية

ومن الأفضل أيضا وضع بطاقة تعريف داخل الحقيبة وخارجها تتضمن اسم المسافر ووسيلة للتواصل معه، إلى جانب بطاقة الأمتعة التي تصدرها شركة الطيران.

ولا يعني ترك بطاقة قديمة أن الحقيبة ستُفقد حتمًا، لكن إزالتها خطوة بسيطة تقلل احتمالات الالتباس وتترك على الحقيبة المعلومات المتعلقة بالرحلة الحالية فقط.

لذلك، قبل مغادرة المنزل، افحص حقيبتك جيدًا، وأزل بطاقات وملصقات الرحلات السابقة، ثم التقط صورة لها قبل تسجيل الوصول.