أسهل دول العالم في الحصول على جنسيتها وأهم شروطها

يعتبر الحصول على جنسية بلد آخر موضوعاً يثير اهتمام الكثيرين حول العالم، وتتعدد الأسباب التي تدفع الأفراد للسعي نحو جنسية جديدة، منها البحث عن فرص عمل أفضل، الهروب من النزاعات، أو حتى الرغبة في تجربة حياة جديدة في بيئة مختلفة.

ومع ذلك، فإن الحصول على جنسية بلد آخر ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب مجموعة من الشروط والإجراءات القانونية التي تختلف من دولة لأخرى.

في هذا الموضوع، سنستعرض الخطوات الأساسية للحصول على جنسية جديدة، بالإضافة إلى التحديات والفوائد المرتبطة بهذه العملية. سنلقي نظرة على بعض الأمثلة من دول مختلفة وكيفية تعاملها مع طلبات الجنسية، مما سيساعد في تقديم صورة شاملة وواضحة عن هذا الموضوع المهم. دعونا نحدد الفرق بين الجنسية والإقامة.

تضمن لك الجنسية كل الحقوق التي يتمتع بها الشخص المولود في تلك الدولة، على سبيل المثال - الحصول على جواز سفر والحق في التصويت، تختلف الإقامة في بعض النواحي، ففي حين أنها تمنحك حرية السفر بحرية عبر البلاد والعمل والحصول على أجر هناك، إلا أنها لا تقدم لك كل الحقوق التي قد يتمتع بها المواطن.

علاوة على ذلك، فإن الإقامة المؤقتة تستمر لمدة محددة من الزمن في حين أن الإقامة الدائمة ليس لها حد زمني.

تقدم بعض البلدان تأشيرات طويلة وهي وسيلة للحصول على الإقامة - ولكن ليس الجنسية، تُمنح هذه التأشيرات عادةً في مقابل الاستثمار في اقتصاد الدولة، حيث يتبرع الأشخاص للبرامج التي ترعاها الحكومة أو يستثمرون في العقارات للاستفادة من هذه التأشيرة طويلة الأمد.

تعد البرتغال وإسبانيا واليونان من الوجهات الشهيرة التي تقدم تأشيرات ذهبية، وقد أصدرت إسبانيا حوالي 800 تأشيرة ذهبية خلال عام 2024.

بالإضافة إلى التأشيرات الذهبية، هناك برامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CIP) التي يمكن أن تمنحك جواز سفر إذا استثمرت في اقتصادها أو دفعت رسومًا لتلك الدولة.

هناك تأشيرة تسمح للأشخاص بالعيش والعمل في البلاد مع الاستمرار في دفع الضرائب لبلدهم الأصلي، وتعتبر إستونيا وألمانيا والنرويج من أبرز الدول التي توفر مثل هذه التأشيرات.

تقدم دول الكاريبي مثل أنتيغوا وبربودا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وغرينادا ودومينيكا برامج الجنسية عبر الاستثمار، كما تقدم كمبوديا وسنغافورة وأستراليا برامج الجنسية عبر الاستثمار، وتعد كمبوديا من بين الخيارات الأرخص، حيث تبدأ الاستثمارات من 245 ألف دولار.

يتطلب برنامج سنغافورة استثمار 7 ملايين دولار أمريكي لبرنامج إقامة لمدة عامين، وتقدم أستراليا البرنامج فقط للأفراد ذوي المهارات العالية الذين يتجاوز صافي ثروتهم مليون دولار أمريكي، كما تقدم دول مثل تركيا واليونان والمجر والبرازيل برامج التأشيرة الذهبية.

تختلف قوانين الحصول على الجنسية من دولة لأخرى بناءً على مجموعة من العوامل القانونية والسياسية والاجتماعية.

إليك بعض الأمثلة على كيفية اختلاف هذه القوانين:

مدة الإقامة:

في بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، يجب على المتقدمين للحصول على الجنسية أن يكونوا مقيمين بشكل قانوني في البلاد لمدة خمس سنوات على الأقل.

في دول أخرى، مثل كندا، يمكن الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة الدائمة.

اللغة والثقافة:

تتطلب بعض الدول، مثل ألمانيا، اجتياز اختبارات اللغة والثقافة كجزء من عملية الحصول على الجنسية.

في دول أخرى، مثل الأرجنتين، قد تكون متطلبات اللغة أقل صرامة.

الاستثمار المالي:

تقدم بعض الدول، مثل مالطا وقبرص، برامج للحصول على الجنسية مقابل الاستثمار المالي في البلاد.

في المقابل، لا تقدم دول مثل اليابان مثل هذه البرامج وتعتمد على معايير أخرى مثل الإقامة والعمل.

الزواج:

في العديد من الدول، يمكن للأفراد الحصول على الجنسية من خلال الزواج من مواطن/مواطنة تلك الدولة، مثل فرنسا.

الولادة:

تعتمد بعض الدول، مثل الولايات المتحدة وكندا، على مبدأ حق الأرض، حيث يحصل الأطفال المولودون على أراضيها على الجنسية تلقائيًا.

في دول أخرى، مثل اليابان، يعتمد الحصول على الجنسية على مبدأ حق الدم، حيث يجب أن يكون أحد الوالدين على الأقل مواطنًا.