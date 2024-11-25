استراتيجية جديدة للسياحة العلاجية في دبي 2025

أكد الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة وضعت استراتيجية جديدة خاصة بالعام المقبل للسياحة العلاجية في الإمارة، سيتم تنفيذها بالتنسيق مع الشركاء المعنيين والمؤسسات العلاجية لتعزيز مكانة دبي على خارطة السياحة العلاجية في العالم، مشيراً إلى أن دبي تمكنت من جذب السياح للعلاج من أوروبا وشرق آسيا، ووفرت الرعاية للسياح الذين لديهم تأمين صحي دولي، حيث مكنتهم من تلقي الخدمة العلاجية بسهولة في مستشفيات الإمارة.

وأوضح خلال فعاليات النسخة الأولى من قمة فوربس الشرق الأوسط للسياحة العلاجية والرفاهية الصحية، التي انعقدت على مدى يومين في دبي، أن الإمارة تجاوزت المستهدف المحدد بشأن منظومة السياحة العلاجية في دبي في العام الماضي، بالوصول إلى 500 ألف سائح قدموا للعلاج، وتمكنت من استقطاب أكثر من 600 ألف سائح من مختلف الجنسيات.

وأكد الملا، أن المنظومة الصحية في إمارة دبي تعتمد على الاستدامة والجودة واعتماد الابتكار في الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن تجربة السياحة العلاجية في الإمارة تتبع معايير جودة الرعاية الصحية والسلامة وتطوير تجربة المريض، فضلاً عن تعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي.

ولفت إلى أن خطة هيئة الصحة في دبي تتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعلها وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، فضلاً عن كونها أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، وكذلك زيادة تنافسيتها ضمن المؤشرات الاقتصادية والسياحية العالمية.

من جانبها قالت الدكتورة فريدة الحوسني، عضو المجموعة الاستشارية لإطار التأهب لمواجهة الإنفلونزا في منظمة الصحة العالمية، أستاذة مساعدة وخبيرة في الأمراض المُعدية، إن مؤتمر «فوربس للسياحة العلاجية»، يمثل أهمية كبرى للقطاع الصحي في الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص.

وأوضحت أن السياحة العلاجية محور رئيس ومهم وشريك في مجال التطور الذي تشهده الدولة، والتركيز عليه يمثل خطوة رائدة في مجال جذب المبتكرين والمؤثرين وتطوير الخدمات الصحية الموجودة.