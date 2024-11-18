5 ملايين دولار لقاء هيكل عظمي لديناصور

بيع الهيكل العظمي لديناصور «فولكين» العملاق، الذي يبلغ طوله 5. 20 متراً، وهو من فصيلة ديناصورات «أباتوسورس»، في مزاد علني بباريس، حسب ما ذكرت دارا «كولين دو بوكاج» و«بارباروسا» للمزادات.

وتم البيع مقابل 7. 4 ملايين يورو (نحو 5 ملايين دولار)، مما يجعله أحد أغلى الهياكل العظمية للديناصورات التي بيعت في فرنسا على الإطلاق.

وكان قد تم تقدير بيع هيكل «فولكين»، الذي تشكل العظام الأصلية أكثر من 80% منه، بما يتراوح بين 3 ملايين و5 ملايين يورو قبل عملية البيع. ولا يشمل سعر البيع البالغ 7. 4 ​​ملايين يورو، ضريبة القيمة المضافة ورسوم المزاد.

ويعتزم المالك الجديد، وهو فرنسي من هواة جمع الأغراض النادرة، إقراض الهيكل العظمي الفريد لأحد المتاحف أو المؤسسات العلمية.