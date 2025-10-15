5 عمليات احتيال إلكترونية أثناء السفر.. كيف تتجنبها؟

في ظل تزايد الاعتماد على الإنترنت في تخطيط الرحلات وحجز الإقامات، بات المحتالون يعتمدون على أساليب رقمية متطورة لخداع المسافِرين وسلب أموالهم أو بياناتهم الشخصية، وإليكم أبرز

خمس عمليات احتيال إلكترونية أثناء السفر وكيفية تجنبها.

يقوم المحتالون بنسخ الصور والمواصفات من ممتلكات حقيقية أو ابتكارها، ثم يعرضونها على مواقع وأطراف ثالثة لا علاقة لها بمنصة الحجز الأصلية، ويطلب منك الدفع خارج المنصة الرسمية، وعندما تصل إلى الموقع لا يكون هناك شيء كما وعدت.

كيفية الكشف والتجنّب:

ـ تحقّق من وجود تقييمات فعلية وآراء نُشرت من نزلاء سابقين، ابحث عن عنوان العقار واسم المالك في الإنترنت وقارن مع الإعلان، استخدم منصات موثوقة التي تقدّم حماية للنزيل.

2 - فخ CAPTCHA:

يُطلب منك تنفيذ بعض الأوامر أو المفاتيح (مثل Ctrl + V + Enter أو مفتاح ويندوز + R) كجزء من التحقّق من أنك لست روبوتاً، لكن تلك الأوامر يمكن أن تتيح للمحتالين تثبيت برمجيات خبيثة تُسرق معلوماتك، وإليك كيفية الكشف والتجنّب: لا تنفذ أوامر مفاجئة غير معتادة في صفحات التحقق، تأكَّد من صحة عنوان الموقع وقرّب النظر في مظهر الصفحة.

3 - موقع سفر مزيف:

يُنشئ المحتالون مواقع تقريباً مطابقة لأسماء مواقع حجز الفنادق أو الطيران المعروفة، مع اختلاف طفيف في العنوان (URL)، وعند الدفع يُسرق بطاقتك البنكية أو تُستخدم بياناتك لعمليات احتيال لاحقة.. كيفية الكشف والتجنّب:

انتبه بدقّة لعنوان الموقع (domain) وأي أحرف زائدة أو تغييرات صغيرة، استخدم دائماً التطبيق الرسمي أو أدخل الرابط بنفسك بدلاً من النقر على إعلانات خارجية، تجنّب الدفع بأنماط لا تتيح حماية المستهلك مثل التحويل المباشر أو البطاقات غير الآمنة.

4 - الرسالة النصية العاجلة:

تأتيك رسالة مفادها أن أميالك الجوية على وشك الانتهاء أو لديك رسوم لم تُسدَّد، وتطلب منك النقر على رابط سريع أو الاتصال برقم فوري، والغرض هو إجبارك على اتخاذ قرارات سريعة دون تدقيق.. كيفية الكشف والتجنّب: الشركات الكبرى نادراً ما ترسل رسائل عاجلة دون سابق إنذار، لا تنقر على الروابط في الرسالة، ادخل مباشرة إلى الحساب الرسمي عبر التطبيق أو الموقع لتحقّق بنفسك، واتصل بالشركة باستخدام الرقم الرسمي وليس الرقم المذكور في الرسالة.

5 ـ الخدعة الشخصية المخصصة:

بفضل الصور التي تنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، قد يتمكن المحتالون من تحديد موقعك أو فندقك، ثم يرسلون إليك رسالة تدّعي أنها من الفندق نفسه تطالبك بدفع مبلغ إضافي أو تنبيه إنذار مزيف.. كيفية الكشف والتجنّب: إذا لم تكن قد وافقت على تلقي الرسائل من ذلك الكيان، فاترك الرسالة، اتّصل بالفندق مباشرة من رقم معروف لدى الموقع الرسمي للاستفسار عن الأمر، ولا تدفع أي مبالغ دون تأكيد رسمي وموثوق.