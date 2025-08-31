«لابوبو» الجديدة تحظى بشعبية كبيرة في الصين

كان الشاب الصيني الثلاثيني ماكي لي يقف أول من أمس، أمام أحد متاجر بكين، واضعاً حول عنقه عدداً من دمى «لابوبو» الصغيرة الملوّنة، تزامناً مع إطلاق نموذج جديد من هذه الألعاب، التي تحوّلت إلى ظاهرة عالمية.

وقد انتشرت هذه الدمى الصغيرة ذات الابتسامة المخيفة، والتي تبيعها سلسلة متاجر التجزئة الصينية «بوب مارت»، في العالم خلال هذا العام.

ومساء الخميس الماضي، طُرحت عبر الإنترنت في الصين نماذج جديدة من الدمية، بحجم كف اليد تقريباً، بسعر 78 يواناً (نحو 10 دولارات) للدمية الواحدة. وبيعت في لحظات.

ماكي لي هو أحد المشترين المحظوظين الذين حصلوا على علبة تحتوي على 14 دمية.

ويقول الشاب البالغ 32 عاماً، بعد استلام العلبة من أحد متاجر «بوب مارت» في مركز تسوق في بكين «أنا سعيد جداً. سأعلّقها أينما أستطيع».

وأثارت دمى «لابوبو» المُنتجة بكميات محدودة، إقبالاً كبيراً في بعض متاجر «بوب مارت» حول العالم. وهي تُباع عادة في «علب غامضة»، لا تتيح للمشتري معرفة أيّ نموذج في داخلها.