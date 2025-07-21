ثورة في تخزين الفاكهة.. كيف تبقي المانجو طازجة لمدة 28 يوماً؟

نجح باحثون في تمديد فترة صلاحية المانجو إلى 28 يوماً، مع تقليل نسبة تلفها بنسبة 40%، مما يُقدّم حلاً مستدامًا لمشكلة هدر الطعام المتنامية، حيث توصلت دراسة جديدة من جامعة إديث كوان (ECU) إلى طريقة لتمديد عمر تخزين هذه الفاكهة الاستوائية الشهيرة.

وجدت الدراسة التي قادتها الدكتورة ميخالا فيثانا، المحاضرة في كلية العلوم بجامعة شرق كارولينا، أن غمس المانجو في الماء المؤوزن (الأوزون المائي) لمدة 10 دقائق قبل التخزين البارد أدى إلى إطالة عمر التخزين البارد لمدة تصل إلى أسبوعين، مع انخفاض كبير في حدوث إصابات التبريد.

وقال الدكتور فيثانا: "إن زيادة مدة تخزين المانجو أمر مهم للغاية بالنسبة للمزارعين والتجار على حد سواء، لأنه يقلل من فقدان الغذاء أثناء التخزين ويوفر نافذة تسويقية أطول".

ارتفاع الشعبية والهدر الناتج عنها

مع الارتفاع العالمي في استهلاك الفاكهة والخضروات في السنوات الأخيرة، كان هناك زيادة ملحوظة في إنتاج المانجو، ومع ذلك، يتم فقدان نسبة كبيرة منها على طول سلسلة التوريد بسبب النضج السريع والتلف المفرط.

ويشير الدكتور فيثانا إلى أن حوالي 20 في المائة من إجمالي إنتاج المانجو الأسترالي يُفقد أو يُهدر، وتُعد المنتجات البستانية مسؤولة عن حوالي 50 في المائة من إجمالي هدر الغذاء في أستراليا، ولذلك، فمن المهم استكشاف التقنيات الصديقة للبيئة والفعالة من حيث التكلفة لتقليل خسائر ما بعد حصاد المانجو."

من المزارعين إلى التجار

عادة، يتم قطف المانجو في مرحلة النضج الخضراء وتخزينها عند 13 درجة مئوية لمدة تصل إلى 14 يوماً، ومع ذلك، فإن هذه الدرجة ليست باردة بما يكفي للتخزين لفترة طويلة.

قال الدكتور فيثانا: "لأن المانجو فاكهة استوائية، لا ينبغي تخزينها في درجة حرارة أقل من 12.5 درجة مئوية نظراً لحساسيتها الشديدة لدرجات الحرارة الباردة". وأضاف: "يؤدي تخزين المانجو لفترات طويلة تحت هذه الدرجة إلى اضطراب فسيولوجي يُعرف باسم إصابة البرد، مما يُلحق الضرر بقشرة الثمرة ويؤدي إلى انخفاض قابليتها للتسويق وهدر كبير للغذاء".

الأوزون المائي

تم إجراء الدراسة على صنف المانجو كنسينغتون برايد، وهو الأكثر إنتاجاً في أستراليا، وتم اختبار تقنية الأوزون المائي لتحسين تحمل التبريد أثناء التخزين البارد.

وبغمس المانجو في الماء المؤكسد لمدة 10 دقائق قبل تخزينها في البرد عند 5 درجات مئوية، وجد الباحثون أنه يمكنهم الاحتفاظ بالمانجو لفترة أطول مع أضرار أقل بكثير بسبب التبريد.

عمومًا، لا يمكن تخزين مانجو كنسينغتون برايد لأكثر من أسبوعين تقريباً دون أن تنضج عند درجة حرارة 13 درجة مئوية. ومع ذلك، يُطيل الأوزون المائي مدة تخزين هذه المانجو وصلاحيتها حتى 28 يومًا، مع انخفاض أضرار التبريد بنسبة 40% مقارنةً بالمانجو غير المعالجة، وفقًا للدكتور فيثانا.

فعال وآمن

وقال الدكتور فيثانا إن الأوزون يمكن التحكم فيه في الموقع، وهو فعال من حيث التكلفة ويعتبر آمنًا للعمال على مستوى العتبة بسبب تحلله السريع إلى أكسجين، والأوزون المائي هو ضخّ الأوزون في الماء عبر مولد أوزون وهو مركب يُستخدم على نطاق واسع لتعقيم الفواكه والخضراوات على نطاق تجاري.

وأضاف: "يمكن دمج الأوزون مع خطوة التبريد المائي بعد المعالجة الحرارية للحجر الصحي في المانجو المخصصة للتصدير أو بشكل منفصل كخطوة تعقيم مباشرة بعد الحصاد، اعتمادًا على راحة المزارع، ولكن هذا يحتاج إلى مزيد من التحسين في الإعدادات التجارية".

وقال الدكتور فيثانا إن الباحثين في جامعة شرق كوانتان يأملون في إجراء المزيد من الأبحاث على أنواع أخرى من المانجو لاختبار مدى استجابتها وتحقيق المزيد من الانخفاض في إصابات التبريد أثناء التخزين البارد لفترات طويلة.