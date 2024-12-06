سحوبات وجوائز غيرت حياة آلاف المتسوقين

نجح مهرجان دبي للتسوق منذ انطلاق فعالياته قبل 30 عاماً في إدخال البهجة والسرور إلى قلوب آلاف المتسوقين بمختلف المراكز التجارية في الإمارة، بل إن الكثير من هذه السحوبات غيرت حياة الآلاف منهم، بفضل القيمة الكبيرة للجوائز المطروحة والتي وصلت في الكثير من الدورات إلى سحوبات على سيارات فاخرة، حيث تجاوزت قيمة هذه السحوبات على مدى 30 عاماً مئات الملايين من الدراهم.

وعند استعراض جوائز السحوبات التي حفلت بها الدورات المتعاقبة لمهرجان دبي للتسوق، نجد أنها تنوعت بين الشقق الفاخرة والسيارات الفخمة من مختلف الطرازات كان أبرزها رولز رويس، وإنفينيتي كيو إكس 80 ونيسان باترول ونيسان إكس تريل، ونيسان إكس تيرّا، ونيسان ألتيما، ونيسان كيكس ونيسان سفاري، وإضافة إلى سيارات رياضية خارقة وفريدة من نوعها على مستوى العالم.

كما شملت جوائز مهرجان دبي للتسوق سحوبات على الفوز بسبائك ومشغولات ذهبية تصل في كل دورة إلى أكثر من عشرات الكيلوغرامات من الذهب، والتي فاز بها الكثير من المتسوقين. وامتدت سحوبات المهرجان إلى الجوائز النقدية والتي فاز بها الآلاف من زوار المراكز التجارية.

وقال عبدالله الأميري، مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن الدورة الجديدة من مهرجان دبي للتسوق، والتي ستنطلق اليوم وتستمر حتى 12 يناير المقبل، سوف تشهد ارتفاعاً في قيمة المخصصات المالية لجوائز السحوبات التي سيتم إجراؤها خلال فعاليات المهرجان، لتصل إلى ما يتجاوز 60 مليون درهم مقارنة بنحو 50 مليون درهم، شهدتها دورة العام الماضي.

جوائز نقدية بالملايين

وبالنظر إلى السحوبات التي أجريت في الدورات المتعاقبة للمهرجان، نجد أن هناك العديد من المتسوقين الذين فازوا بجوائز نقدية كبيرة تراوحت بين 1500 درهم ووصلت إلى 3 ملايين درهم، كما حصل الكثيرون على فرص مختلفة للفوز بجوائز نقدية قدرها 30 ألف درهم في كل أسبوع، ويحصل المشاركون كذلك على فرصة الفوز بالسحب الكبير وقيمته مليون درهم.

كما وفر المهرجان فرصة الفوز بجوائز نقدية كبيرة عن طريق شراء تذكرة سحب مقابل 100 درهم في محطات الوقود «إينوك و«زووم» في دبي، وكذلك في أماكن محددة بالقرية العالمية وفي أكشاك مختارة في جميع أنحاء الإمارة، حيث تسنح لكل متسوق الفرصة ليكون من بين 70 رابحاً يحصل كل منهم على 10000 درهم نقداً.

واستمتع المشاركون في السحوبات بالحصول على فرص إضافية للفوز بجائزة نقدية قيمتها 50000 درهم، يتم منحها لأربعة فائزين آخرين خلال المهرجان. وأيضاً، توجد 100 فرصة أخرى للفوز مع 100 بطاقة تهاني بقيمة 1500 درهم سيتم منحها مجاناً حتى 12 يناير.

أما هذه الدورة الاستثنائية فإنها تحمل سحوبات لجوائز مذهلة تختلف عن باقي الدورات السابقة والتي تتيح الفرصة للفوز بجائزة مليون درهم عند شراء قسائم سحب رقمية بقيمة 200 درهم أو أكثر. كما توفر قسيمة سحب بقيمة 100 درهم فقط من محطات وقود «إينوك» أو «إيبكو» في دبي، فرصة المشاركة على سحوبات جوائز لمبلغ ضخم قدره 500000 درهم نقداً.

كما يقدم المهرجان في دورته الثلاثين هذا العام جائزة نقدية هي الأكبر في تاريخه، تصل قيمتها إلى 3 ملايين درهم. وسيحظى جميع سكان وزوار الإمارات بفرصة الفوز بهذه الجائزة الكبرى من خلال التسوق من موقع «دريم دبي» الإلكتروني، والدخول في السحب عبر الإنترنت.

سيارات فاخرة

كما تضمنت سحوبات مهرجان دبي للتسوق على مدار دوراته المتعاقبة الفوز بآلاف السيارات الفاخرة، حيث تبرز السيارات حلماً يراود الكثيرين للفوز بها، سواء كانت سيارات اقتصادية أو فارهة، وقد بلغت جوائز السيارات في دبي حدوداً خرافية، ففي أحد مهرجانات التسوق فاز الزوار بـ33 سيارة رولز رويس، فضلاً عن السيارات الأخرى.

فقد تضمنت فعاليات المهرجان على مدار 30 عاماً «سحوبات نيسان الكبرى»، والتي وفرت فرصة ربح جوائز يومية لسيارات نيسان من مختلف الطرازات: باترول وميكرا وصني وسينترا وإكس تريل وجوك وباثفايندر.

كما زخرت الدورات المتعاقبة بالكثير من فرص ربح سيارات «إنفينيتي» و«كاديلاك اسكاليد» و«جيب رانجلر» وطرازات رياضية مختلفة من «مرسيدس». كما قدمت مراكز التسوق لمجموعة ماجد الفطيم في عدة دورات سابقة مجموعة جوائز لمن ينفقون حوالي 650 درهماً في مول الإمارات وهي دخول سحب على سيارة «لامبورجيني هوراكان».

وبالنظر إلى أول دورة من المهرجان نجد أنها كانت استثنائية، حيث قدم منظموه في عام 1996 فرصة الفوز بـ121 سيارة لكزس، و133 لكزس سنة 1997، والفوز بـ142 سيارة لكزس في دورة 1998، مُنحت للفائزين في 31 يوماً.

كما شهد المهرجان خلال إحدى الدورات توزيع 33 سيارة رولز رويس. وأمضى الفائزون أوقاتاً رائعة برفقة سيارتي «لكزس» يومياً. وفي خلال إحدى الدورات منح المهرجان 84 سيارة «لكزس». واستمرت سحوبات سيارات لكزس الكبرى في 2004، وشهدت إحدى الدورات تقديم 10 سيارات نيسان لمتسوق واحد. وفي دورة استثنائية لعامي 2006 ــ 2007 تم توزيع 96 سيارة لكزس و45 سيارة نيسان. وفي الدورة الثالثة عشرة سنة 2008 منحت سحوبات لكزس الكبرى، يومياً سيارتي لكزس وجرى توزيع 72 سيارة لكزس و43 سيارة نيسان.

وفي عام 2009 قدمت يومياً سيارتي لكزس وسيارة نيسان دفع رباعي يومياً إلى جانب 13 سيارة أخرى خلال اليوم الأخير للمهرجان. وفي مهرجان 2010 بلغ عدد السيارات الموزعة 32 سيارة لكزس LS 460، وكذلك 4 سيارات لكزس LX 570 SUVs، إضافة إلى 32 سيارة نيسان رياضية متعددة الاستعمالات و12 سيارة نيسان من طرازات الصالون.

وفي 2011 قدم المهرجان لزواره عشرات السيارات الفارهة، فمنحت «لكزس» المتسوقين 32 سيارة من فئة LX 570، إضافة إلى لكزس LS 600hL الفاخرة ذات الإصدار المحدود في اليوم الختامي. وانضمت «نيسان» إلى سحوبات الحلم لتمنح الفائزين 41 سيارة، حيث وزعت جائزة يومية عبارة عن سيارة «نيسان» ذات دفع رباعي، إضافة إلى ‬10 سيارات صالون كجائزة كبرى خلال اليوم الختامي.

وشهدت دورة 2012 «سحوبات إنفينيتي الكبرى»، التي قدمت كل يوم إنفينيتي QX56 تبلغ قيمتها 350 ألف درهم، وفي اليوم الختامي جرى تنظيم ثلاثة سحوبات إضافية. كما أقيمت سحوبات نيسان الكبرى، التي قدمت لـ32 فائزاً يومياً سيارة نيسان من واحد من 8 طرازات هي: باترول وتيدا سيدان وتيدا هاتشباك وجوك وقاشقاي ومورانو وألتيما وإكستيرا.

وفي 2013 كان سعداء الحظ على موعد مع جوائز يومية شملت سيارتي إنفينيتي JX35 وG25 وسيارة نيسان فاخرة تم اختيارها من بين 12 طرازاً متنوعاً ضمن سحوبات نيسان الكبرى، كما شهدت العديد من مراكز التسوق سحوبات خاصة بها مثل ميركاتو الذي قدم لمتسوقيه خلال فترة المهرجان سيارتي RAV4 ودبي مول الذي قدم أستون مارتن رابيد وقدم دبي فيستفال سيتي تويوتا لاند كروزر أما برجمان فقدم BMW X5.

وفي مهرجان دبي للتسوق 2014 احتفت دبي بالدورة التاسعة عشرة بإعطاء الفرصة لـ32 شخصاً محظوظاً للفوز بسيارتي إنفينيتي QX60 وG25. وسحوبات نيسان الكبرى التي وزعت هداياها على 31 متسوقاً فازوا بواحدة من عدة موديلات من سيارات نيسان بشكل يومي.

واشتملت سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى 2015 على سيارتي إنفينيتي QX60 وQ50، وقدمت سحوبات نيسان الكبرى فرصة ربح نيسان من ضمن 10 موديلات وهي ميكرا، وصني، وسنترا، وتيدا، وألتيما، وإكس تريل، ومورانو، و370z، وباثفايندر، وأرمادا، إضافة إلى الجائزة الأسبوعية «نيسان باترول».

جوائز ذهبية

ولأن دبي مدينة الذهب، لذلك اشتهرت سحوبات مهرجان دبي للتسوق بمنحها فرصاً للمتسوقين للفوز بجوائز من هذا المعدن الثمين. فقد أتيح لعشاق المهرجان والذهب والألماس والمجوهرات الذين يشترون مصوغات بديعة التصميم لهم ولأحبائهم مقابل 500 درهم وما فوق الدخول في سحب للفوز بكيلوغرام من الذهب لأربعة فائزين محظوظين كل أسبوع وتسهم في تغيير مجرى حياتهم وتسعدهم وعائلاتهم.

لذلك نجد أن السحوبات السنوية خلال مختلف دورات المهرجان تزينت بجوائز ذهبية بملايين الدراهم والتي أسعدت الآلاف من زوار المهرجان، فعلى سبيل المثال، كشفت مجموعة دبي للمجوهرات عن حملتها الترويجية الحصرية بمناسبة الاحتفال بالنسخة الـ30 لمهرجان دبي للتسوق، وتقدم الحملة جوائز ذهبية قيمة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليون درهم، إضافة إلى مجموعة من العروض الحصرية التي تضفي طابعاً استثنائياً على تجربة التسوق. وتتيح الحملة للمتسوقين الذين ينفقون 1500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة فرصة الدخول في السحوبات الأسبوعية للفوز بجوائز ذهبية، وسيتم منح كيلوغرام واحد من الذهب كل أسبوع، موزعاً على إجمالي 20 رابحاً على مدار الحملة، إذ سيحصل كل فائز على ربع كيلوغرام من الذهب.

كذلك شهدت دورات المهرجان إطلاق حملة سحوبات أتاحت لـ100 متسوق فرصة ربح 25 كيلوغراماً من الذهب، بمشاركة أكثر من 180 متجر مجوهرات في دبي، حيث تمكن المتسوقون المشاركة في أكبر الحملة من خلال زيارة أي من المتاجر المشاركة وشراء مجوهرات بقيمة 500 درهم وأكثر.

وإضافة إلى متاجر المجوهرات المشاركة، أمكن للمتسوقين أيضاً المشاركة في السحوبات عند شراء المجوهرات من متاجر الذهب في السوق الحرة بجميع مباني مطار دبي الدولي. واستهدفت الحملة تعزيز قطاع تجارة المجوهرات وزيادة مبيعات المجوهرات في دبي.

كما وفرت دورات المهرجان جوائز يومية تصل إلى كيلوغرام من الذهب لفائز واحد، وقيراط من الألماس لفائز واحد أيضاً، وفي نهاية أسبوع يجرى السحب على خمسة كيلوغرامات من الذهب، حيث سيحظى المتسوقون بفرصة ربح الجائزة الكبرى في نهاية المهرجان وهي عبارة عن 40 كيلوغراماً من الذهب لأربعة رابحين. إضافة إلى ذلك سيتم منح جوائز تصل إلى 8 كيلوغرامات من الذهب ضمن سحوبات كل ساعة، إلى جانب جوائز عبارة عن قطع ذهبية.