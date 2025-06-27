لهواة اللياقة .. قطعة وحيدة يجب ألا ترتديها في صالة الألعاب الرياضية





أكد خبراء على ضرورة خلع الخواتم عند ممارسة الألعاب الرياضية، لما لها من مخاطر صحية كبيرة، كما يمكن أن تتعرض للكسر أو التلف على المدى الطويل.

فعند الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بإمكان عشاق اللياقة البدنية ارتداء كل أنواع الملابس التي يحبونها، سواء كانت أحذية رياضية عصرية أو أحدث ساعة ذكية لتتبع تقدمهم، لكن يجب خلع الخواتم قبل البدء في الجري على جهاز المشي أو رفع الأوزان الثقيلة وفق ديلي ميل.

يبدو غريباً

ورغم أنه قد يبدو غريباً خلع خاتم الزواج أو الخطوبة، لكن إبقاءه أثناء ممارسة التمارين الرياضية قد يؤدي إلى تراكم العرق والأوساخ والبكتيريا، كما حذر الباحثون وقد يشكل ذلك أيضاً خطراً للإصابة بجروح خطيرة.

قال نيل ديتا، خبير المجوهرات من شركة أنجيليك دايموندز، إن الصالات الرياضية أصبحت بالفعل بؤراً للبكتيريا والفطريات، حيث أن الأسطح المتعرقة والاتصال الوثيق يجعل من نقل العدوى أمراً سهلاً.

أظهرت دراسة حديثة أجريت على 2000 من أصحاب الخواتم أن 66% منهم لا ينظفون مجوهراتهم أبدًا، على الرغم من النصيحة بتنظيفها كل ستة أشهر على الأقل.

وحذر ديتا من أن خاتمك يمكن أن يصبح "أرضًا خصبة" للبكتيريا عندما يضاف إليه العرق والأوساخ والأتربة من معدات الصالة الرياضية، حيث تتراكم البكتيريا في المجوهرات التي تُرتدى أثناء ممارسة الرياضة، مما قد يُسبب احمراراً أو طفحاً جلدياً أو التهابات، وإذا بدا الجلد المحيط بالخاتم متقرحاً أو ملتهباً، فهذه علامة واضحة على ضرورة نزع الخاتم وتنظيفه جيداً، فالإمساك والاحتكاك المستمران أثناء التمارين الرياضية يُضعفان شريط الحلقة وقد يُؤديان إلى تفتيت الحصوات، وقد لا يكون الضرر واضحاً للوهلة الأولى، ولكنه يتراكم بسرعة مع مرور الوقت".

فرغم أن الماس صلب، فإنه يمكن أن يتشقق أو يتصدع إذا تعرض لضربة قوية - ويزداد الخطر بشكل أكبر بالنسبة للخواتم التي تحتوي على أحجار كريمة أكثر ليونة مثل الياقوت أو الزمرد.

تورم الأصابع

تعمل التمارين الرياضية على تعزيز تدفق الدم وقد تتسبب في تورم الأصابع، مما يعني أن الخاتم الذي يناسبك تماماً أثناء الراحة قد يصبح ضيقًا للغاية في منتصف التمرين، مما يجعل إزالته صعبة أو حتى مؤلمة، مشير إلى أن تورم الأصابع مع ضيق الخواتم سبب شائع لزيارات الطوارئ، وهو خطر يمكن تجنبه إذا خلعت خاتمك قبل ممارسة الرياضة.

إصابات خلع الحلقة

عندما تعلق الحلقة بالمعدات وتسحب إصبعك بقوة، يتسبب ذلك في أضرار جسيمة للجلد أو الأوتار أو العظام، ويتم الإبلاغ عن عشرات الآلاف من هذه الإصابات سنويًا، وكثير منها في صالات الألعاب الرياضية أو أثناء ممارسة الرياضة.

خطر الخسارة

وحذر ديتا من أن تعرق الأصابع والحركات القوية قد تزيد من خطر انزلاق الخاتم دون أن يلاحظه أحد، ومن ثم فقدانه.

تهيج

يمكن أن يؤدي التعرق والأوساخ والمواد الكيميائية الموجودة في منتجات تنظيف الصالة الرياضية إلى الإضرار ببشرتك وحلقاتك، وفي الوقت نفسه، تعمل الأوساخ والعرق المحاصران في شقوق الخاتم على إضعاف بريقه وتسريع تآكل المعادن والأحجار.

تزدهر صيحات رياضية مثل كروس فت، والتدريب المتقطع عالي الكثافة، ورفع الأثقال، والتدريب الوظيفي، وغالبا ما تتضمن هذه التمارين حركاتٍ سريعةً، وقبضةً، ورفعاً ثقيلاً، وكلها عوامل تُسبب تلفاً أو إصابةً للمجوهرات، فالجمع بين الأوزان الثقيلة والحركات السريعة يزيد من فرصة تعرض الخاتم للتلف، وبما أن التدريب الوظيفي بشكل خاص يتضمن المعدات والمقابض التي يمكن أن تعلق المجوهرات بها بسهولة، لذا فمن الأكثر أمانًا ترك الخواتم في المنزل أثناء هذه الجلسات".

أما بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاحتفاظ بالخاتم، يمكن أن تكون البدائل المصنوعة من السيليكون أو الراتينج والمخصصة للياقة البدنية خياراً أكثر أماناً.