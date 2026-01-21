الجروح المزمنة لا تلتئم رغم المضادات الحيوية.. ما السبب الحقيقي؟

اكتشف العلماء عن سببٍ مُفاجئٍ وراء عدم التئام بعض الجروح المُزمنة، حتى مع استخدام المضادات الحيوية، وذلك بسبب نوع شائع من البكتيريا الموجودة في الجروح لا يُقاوم الأدوية فحسب، بل يُطلق أيضاً جزيئاتٍ ضارةً تُرهق خلايا الجلد وتُعيق قدرتها على ترميم الأنسجة.

ووجد الباحثون أن تحييد هذه الجزيئات الضارة بمضادات الأكسدة يُتيح لخلايا الجلد التعافي واستئناف عملية الشفاء.

حدد فريق بحث دولي بقيادة جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافور طريقة واعدة للمساعدة في التئام الجروح المزمنة بشكل أسرع، بما في ذلك الجروح المصابة بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وفق ديلي ساينس.

يُصاب حوالي 18.6 مليون شخص حول العالم بقرح القدم السكرية، وخلال حياتهم، قد يُصاب واحد من كل ثلاثة أشخاص مصابين بداء السكري بقرحة في القدم، تُعدّ هذه الجروح المزمنة سبباً رئيسياً لبتر الأطراف السفلية، وغالباً ما تُصعّب العدوى المستمرة عملية الشفاء.

كشف بحث مشترك بين جامعة جنيف وجامعة نانيانغ التكنولوجية عن أن بكتيريا المكورات المعوية البرازية (E. faecalis) يمكن أن تعيق شفاء الجروح عبر إنتاج بيروكسيد الهيدروجين الناتج عن عملية أيضية تسمى نقل الإلكترون خارج الخلية، هذا يؤدي إلى إجهاد تأكسدي في خلايا الجلد، ينشط استجابة وقائية تُبطئ نشاط الخلايا وتمنعها من الهجرة لإغلاق الجروح.

استخدم الباحثون بكتيريا معدلة جينياً تنتج كمية أقل من بيروكسيد الهيدروجين، فاستعادت خلايا الجلد قدرتها على التئام الجروح. كما أظهر استخدام إنزيم الكاتالاز المضاد للأكسدة لتحييد بيروكسيد الهيدروجين خفض الإجهاد الخلوي وعزز الهجرة الخلوية.

تشير النتائج إلى استراتيجية علاجية جديدة للجروح المزمنة، تعتمد على تحييد المنتجات الضارة للبكتيريا بدل قتلها بالمضادات الحيوية، مما يقلل خطر مقاومة المضادات الحيوية.

اقترح الباحثون تطوير ضمادات تحتوي على مضادات أكسدة لاستخدامها سريرياً قريباً لتعزيز التئام الجروح.