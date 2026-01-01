علماء يحلون لغزاً طبياً دام 30 عاماً

اكتشف العلماء لغزاً طبياً حير العلماء على مدى 30 عاماً حول تسبب أدوية الستاتينات الخافضة للكوليسترول بألم في العضلات أو ضعف أو إرهاق مستمر.

وتشير الأبحاث الجديدة التي أجراها علماء في جامعة كولومبيا إلى أنه بالنسبة لبعض المرضى، قد تحدث هذه الأعراض عندما ترتبط الستاتينات ببروتين داخل خلايا العضلات، مما يؤدي إلى إطلاق غير طبيعي لأيونات الكالسيوم داخل الخلية.

يقول أندرو ماركس، رئيس قسم علم وظائف الأعضاء والفيزياء الحيوية الخلوية في كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين: "من غير المرجح أن ينطبق هذا التفسير على كل من يعاني من آثار جانبية عضلية مع الستاتينات، ولكن حتى لو كان يفسر مجموعة فرعية صغيرة، فهذا يعني أننا نستطيع مساعدة الكثير من الأشخاص إذا تمكنا من حل المشكلة".

تُوصف الستاتينات على نطاق واسع، حيث يستخدمها ما يقرب من 40 مليون بالغ في الولايات المتحدة وحدها لخفض مستويات الكوليسترول، ويُبلغ حوالي واحد من كل عشرة من هؤلاء المرضى عن آثار جانبية متعلقة بالعضلات.

يقول ماركس: "لقد كان لدي مرضى تم وصف الستاتينات لهم، لكنهم رفضوا تناولها بسبب الآثار الجانبية، إنه السبب الأكثر شيوعًا لتوقف المرضى عن تناول الستاتينات، وهي مشكلة حقيقية للغاية تحتاج إلى حل".

المجهر الإلكتروني

يسعى العلماء لفهم مشاكل العضلات المرتبطة بالستاتينات منذ طرح هذه الأدوية في أواخر الثمانينيات، فبينما تهدف الستاتينات إلى خفض الكوليسترول عن طريق الارتباط بإنزيم مسؤول عن إنتاجه، إلا أنها قد ترتبط أيضاً بأهداف أخرى غير مقصودة.

وقد أشارت أبحاث سابقة إلى أن أعراضاً عضلية قد تظهر عند تفاعل الستاتينات مع بروتين معين موجود في أنسجة العضلات وفق scitechdaily.

باستخدام المجهر الإلكتروني فائق البرودة، الذي يسمح للباحثين بتصور الهياكل الجزيئية بدقة عالية للغاية، تمكن الفريق الذي يقف وراء الدراسة الجديدة من مراقبة هذا التفاعل بشكل مباشر ورسم تفاصيله الهيكلية الدقيقة.

يقول ماركس إن تسرب الكالسيوم قد يفسر الآثار الجانبية العضلية للستاتينات، إما عن طريق إضعاف العضلات بشكل مباشر أو عن طريق تنشيط الإنزيمات التي تحلل أنسجة العضلات.

تجارب واعدة

ويجري ماركس مع الكيميائيين تجارب دوائية على أشخاص يعانون من أمراض عضلية نادرة، وإذا أثبتت فعاليتها لدى هؤلاء المرضى، فيمكن اختبارها على اعتلالات العضلات الناجمة عن الستاتينات".