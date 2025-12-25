صفر سكر.. فوائد مذهلة في أيام معدودة

يحتل السكر مكانة متقدمة في قائمة العادات السيئة التي ينبغي التخلي عنها، فالإفراط في تناول السكر ليس جيداً، حيث يرتبط استهلاكه بمخاطر صحية مثل السمنة، ومرض الكبد الدهني، والسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، والسرطان.

الحد من استهلاك السكر أو تقليل استهلاكه يحدث تغييرات جذرية في الحالة الصحية في أيام معدودة،فهو لا يساعد فقط على تجنب أضرار الإفراط في تناوله، بل يحقق فوائد مذهلة تشمل "تحسين المزاج، وصحة الجلد، ونظافة الأسنان، والوظائف الإدراكية، وحتى الأداء الرياضي"، كما تقول إيمي جودسون، أخصائية التغذية المعتمدة في دالاس وفق ناشيونال جيوغرافيك.

خفض أو الحد من السكريات المضافة يحسن نوعية الحياة، إذ يقلل من إنتاج جزيئات ضارة (AGEs) المرتبطة بالشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة مثل الزهايمر.

تقول جين ميسر، أخصائية تغذية: "السكر الزائد يرتبط بالدهون والبروتينات مثل الكولاجين والإيلاستين، ما يسرّع شيخوخة الجلد وفقدان مرونته".

كما يؤثر السكر على جودة النوم بتحفيز الدماغ بشكل مفرط، أو من خلال انخفاض حاد في مستوى السكر في الدم، مما يوقظك أثناء الليل.

يسبب السكر أيضاً اضطرابات في المزاج والتوتر والاكتئاب، كما تقول إيلين هون، أخصائية تغذية سريرية، لكونه يعيق عمل المواد الكيميائية المسؤولة عن تنظيم المشاعر.

حتى التخفيض المؤقت للسكر يمكن أن يكون مفيداً، تقول كاثرين زيراتسكي من مايو كلينك: "اتباع نظام منخفض السكر لمدة ثمانية أسابيع حسّن صحة الكبد لدى المراهقين المصابين بتشحم الكبد". ويضيف والتر ويليت من هارفارد: "تقليل السكر يمكن أن يقلل بسرعة من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2، مع تحسينات ملحوظة خلال أيام أو أسابيع".

كما يساعد الحد من السكر على التركيز والذاكرة، إذ تشير الأبحاث إلى أنه قد يعيق مستقبلات الذاكرة في الدماغ.

نصائح لتقليل استهلاك السكر

-تجنب أو تناول باعتدال المشروبات الغازية والمحلّاة بالسكر، فزجاجة كوكاكولا 20 أونصة تحتوي على 65 غراماً من السكر، أي 30% أكثر من الحد اليومي الموصى به.

-فحص ملصقات الطعام لمعرفة محتوى السكر المضاف وتجنب الإفراط في الاستهلاك.

-تقليل السكر تدريجياً في الوصفات أو استبداله بتوابل طبيعية مثل القرفة، الفانيليا، أو خلاصة اللوز لإضافة نكهة دون السكر الإضافي.

تقول إيمي جودسون: "بتغييرات صغيرة ومتسقة لتقليل السكر، ستشعر بتحسن، وتزداد طاقتك، وتتحسن صحتك على المدى القصير والطويل".