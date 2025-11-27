من الذروة إلى الانحدار.. ما هو العمر الذي يبدأ فيه دماغك بالتدهور؟

يخفي دماغ الإنسان أسراراً دقيقة عن عمرنا وقدراتنا العقلية، لكنه ليس بمنأى عن الزمن. دراسة جديدة من جامعة كامبريدج كشف النقاط الحاسمة في حياة الدماغ البشري، من الذروة الإدراكية في أوائل الثلاثينيات إلى الانحدار التدريجي الذي يبدأ مع سن 66 تقريبا، وصولا إلى الشيخوخة المتأخرة.

وكشف علماء من جامعة كامبريدج عن العمر الدقيق الذي يبدأ فيه دماغ الإنسان بالتدهور، من خلال دراسة صور مسح الدماغ لما يقارب 3802 شخصا تتراوح أعمارهم بين الولادة و90 عاما.

وتشير النتائج إلى أن حياة الإنسان تمر بخمس مراحل رئيسية، تفصل بينها أربع نقاط تحول حاسمة تحدد تطور الذكاء، الشخصية، والكفاءة الإدراكية.

الطفولة: إعادة البناء والتوحيد

تبدأ حياة الدماغ بالطفولة (من الولادة حتى التاسعة)، حيث يخضع الدماغ لعملية إعادة تكوين هائلة. خلال هذه المرحلة، تُختصر المشابك العصبية الزائدة، ويستمر نمو المادة البيضاء المسؤولة عن نقل الإشارات بين الخلايا العصبية، وكذلك المادة الرمادية المسؤولة عن الوظائف العليا مثل الذاكرة والعاطفة واتخاذ القرار.

بحلول سن التاسعة، يبدأ الدماغ في أول نقطة تحول رئيسية مع تغير تدريجي في القدرة الإدراكية، ما يمهد للمرحلة التالية: المراهقة.

المراهقة: تشكيل الكفاءة العصبية

تستمر مرحلة المراهقة من سن التاسعة وحتى الثانية والثلاثين. تزداد كفاءة الدماغ مع تعزيز المسارات العصبية القصيرة التي تربط مناطق مختلفة، مما يسمح بتواصل أسرع وأكثر فعالية. هذه المرحلة تُعد ذروة التغيرات الهيكلية للدماغ، لكنها أيضًا فترة ظهور اضطرابات الصحة العقلية، حيث يربط الباحثون بين التوصيلات العصبية وطيف واسع من التحديات السلوكية والمعرفية، بما في ذلك الانتباه، اللغة، والذاكرة.

البلوغ: الاستقرار طويل الأمد

من عمر 32 إلى 66 عاما، يدخل الدماغ مرحلة البلوغ، وهي أطول مراحل نمو الدماغ، وتتميز بثبات الذكاء والشخصية، واستقرار الهياكل العصبية. خلال هذه الفترة، تصل الكفاءة الإدراكية إلى مستوى مستقر، مع استمرار بعض التعديلات الطفيفة على الاتصالات العصبية.

الشيخوخة المبكرة: البداية التدريجية للتراجع

يبدأ التدهور التدريجي في الدماغ عند سن 66 عاما، حيث تقل الاتصالات العصبية وتبدأ المادة البيضاء بالتراجع. هذا التغير يزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية تؤثر على الدماغ، مثل ارتفاع ضغط الدم والأمراض العصبية الأخرى.

الشيخوخة المتأخرة: الاعتماد على مناطق محددة

في سن 83 وما بعده، تدخل أدمغتنا مرحلة الشيخوخة المتأخرة، حيث ينخفض الاتصال بين أجزاء الدماغ بشكل كبير. يصبح الدماغ أقل قدرة على الاعتماد على المسارات المتعددة، ويبدأ في التركيز على مناطق محددة للتواصل العصبي.

استخدم الباحثون تقنيات انتشار التصوير بالرنين المغناطيسي (Diffusion MRI) لدراسة حركة جزيئات الماء عبر الدماغ، ما مكّنهم من رسم خريطة دقيقة للاتصالات العصبية عبر جميع المراحل العمرية وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال البروفيسور دنكان أستل، المؤلف الرئيسي: "الاختلافات في التوصيلات العصبية تتنبأ بصعوبات في الانتباه، اللغة، والذاكرة، ومجموعة كاملة من السلوكيات المختلفة".

أما الدكتورة أليكسا موسلي، الباحثة الرئيسية، فأوضحت " مع تقدم العمر، تصبح بعض مناطق الدماغ أكثر أهمية لتعويض فقدان الاتصالات الأخرى، وهذا جزء طبيعي من التكيف العصبي".

تؤكد الدراسة المنشورة في Nature Communications أن دماغ الإنسان يمر بمراحل واضحة من النمو والتطور ثم التراجع، وأن الذروة الإدراكية والهيكلية تصل عادة في أوائل الثلاثينيات، بينما يبدأ الانحدار التدريجي عند سن 66، ويصبح أكثر وضوحا بعد سن 83.