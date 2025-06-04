علاج أوجاع الركبة يبدأ من الأذن!

توصل فريق من الباحثين في الولايات المتحدة إلى طريقة جديدة لتخفيف أوجاع الركبة عن طريق تحفيز العصب الحائر من خلال الأذن.

ويعرف العصب الحائر أيضاً باسم العصب العاشر، ويلعب دوراً مهماً في كثير من الوظائف الحيوية مثل التنفس والهضم والتحكم في نبضات القلب. واختبر الباحثون من جامعة تكساس الأمريكية طريقة العلاج الجديدة على ثلاثين شخصاً بالغاً، تصل أعمارهم إلى 45 عاماً أو أكثر، وكانوا جميعاً يعانون من التهاب مفاصل الركبة. وعلى مدار التجربة التي استمرت ثلاثين دقيقة، كان المتطوعون يرتدون جهازاً خاصاً يتم تثبيته على الأذن يبعث نبضات لتحفيز العصب الحائر.

وبعد التجربة، ذكر 11 من المشاركين أنهم شعروا بتحسن ملموس في درجة الألم في الركبة، وأكد 93% من المتطوعين أنهم لم يتعرضوا لأي أعراض جانبية.

وصرح رئيس فريق الدراسة لموقع «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث الطبية أن الكثير من وسائل العلاج المعمول بها حالياً تفترض أن آلام الركبة ناتجة عن تلف في الأنسجة، ولكن هذا النهج العلاجي الجديد يستهدف احتمالات وجود اختلالات في توازن الجهاز العصبي بالجسم، ما قد يسبب أوجاع الركبة.